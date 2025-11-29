L’inverno 2025/26 sta ormai entrando nel vivo e con esso aumenta la voglia di neve e sci per milioni di appassionati in tutta Italia. Tra le molteplici destinazioni sciistiche italiane, una località si conferma regina indiscussa per qualità delle piste, servizi e offerte dedicate alle famiglie.

L’ultimo rapporto dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano di Jfc ha infatti assegnato a questa rinomata località trentina il titolo di città con le migliori piste da sci in Italia, grazie a un’offerta invernale di 62 chilometri di piste impeccabilmente preparate e oltre 20 impianti di risalita di ultima generazione.

Madonna di Campiglio: la perla delle Dolomiti di Brenta

Madonna di Campiglio, patrimonio mondiale dell’UNESCO, rappresenta da sempre una meta ambita non solo per la qualità tecnica dei suoi tracciati, ma anche per l’incantevole cornice naturale che la circonda, ovvero il Parco Naturale Adamello Brenta. Le piste, che si snodano tra boschi di abeti e panorami mozzafiato, offrono un’esperienza sciistica di altissimo livello per sciatori di ogni età e abilità.

Tra i percorsi più celebri spicca la Pista 3Tre, vero simbolo locale e teatro annuale dello slalom speciale di Coppa del Mondo, una sfida tecnica che richiama ogni anno sciatori esperti desiderosi di provare l’emozione di confrontarsi con un percorso d’eccellenza. Questa pista, attrezzata con un sistema di illuminazione che consente le discese serali sotto un cielo stellato, rappresenta un’unicità nel panorama sciistico italiano.

Oltre ai 62 chilometri di piste di Madonna di Campiglio, la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta si estende su un comprensorio ancora più vasto, collegando le località di Pinzolo, Folgarida e Marilleva tramite 60 impianti di risalita. In totale, sono 156 chilometri di piste collegate fra loro “sci ai piedi”, un’offerta che garantisce varietà e divertimento a tutti i livelli.

In questa area, gli sciatori più temerari possono mettersi alla prova sulla pista “Amazzonia”, nel comprensorio di Predalago, una nera lunga 1.600 metri con pendenze che raggiungono il 67%. Nonostante la difficoltà tecnica, il percorso è accessibile anche a sciatori intermedi, grazie a una combinazione di tratti ripidi e curve più dolci immerse nei boschi di abeti. Al termine della giornata, i numerosi chalet e rifugi regalano momenti di relax con le tipiche specialità montane, come la cioccolata calda o il tradizionale bombardino.

La stagione invernale 2025/26 vedrà l’apertura continuativa degli impianti dal 28 novembre 2025 fino al 12 aprile 2026 a Madonna di Campiglio, mentre Folgarida, Marilleva e Pinzolo apriranno dal 4 dicembre. Tra le novità più rilevanti, si segnala il raggiungimento della neutralità carbonica da parte delle funivie di Pinzolo, un importante traguardo che testimonia l’impegno costante della SkiArea verso la sostenibilità ambientale.

L’innovazione si traduce anche in servizi migliorati per gli sciatori, come il sistema di skipass dinamico online, che permette di evitare code e di usufruire di sconti fino al 20%. Inoltre, è stata introdotta la formula “5 giorni su 7”, pensata per chi desidera trascorrere una settimana bianca alternando lo sci a giornate dedicate ad altre esperienze uniche offerte dal territorio.

La posizione strategica, a pochi chilometri dall’Autostrada del Brennero A22 e vicina ai principali aeroporti internazionali, garantisce un facile accesso sia dalla Val Rendena che dalla Val di Sole. Un efficiente servizio di mobilità sostenibile permette di muoversi agevolmente tra le diverse località del comprensorio, rendendo ancora più comoda la vacanza.