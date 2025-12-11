Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, cresce la voglia di scoprire destinazioni meno convenzionali ma altrettanto affascinanti. Ryanair, con la sua promozione valida fino al 12 dicembre 2025, offre la possibilità di raggiungere a prezzi contenuti alcune città europee ancora poco battute dal turismo di massa, ideali per chi desidera trascorrere Natale e Capodanno in modo alternativo senza rinunciare a esperienze uniche e suggestive.

Voli a partire da meno di 30 euro permettono di organizzare un viaggio fino al 4 gennaio 2026, esplorando mete che combinano storia, cultura e tradizioni natalizie con costi accessibili.

Tre mete raggiungibili a prezzi stracciati

Dall’aeroporto di Milano Bergamo, recentemente dotato di nuovi e più efficienti controlli di sicurezza, è possibile raggiungere Bucarest con voli a partire da 31 euro. Capitale della Romania e città più popolosa del paese, con oltre 2,1 milioni di abitanti secondo il censimento 2024, Bucarest si trasforma durante il periodo natalizio in un palcoscenico luminoso e animato. Il cuore delle feste è il mercatino di Natale in Piața Constituției, affacciato sull’imponente Palazzo del Parlamento, dove fino al 28 dicembre si susseguono eventi, concerti e attività per tutte le età.

La cucina tradizionale rumena è protagonista in questo periodo: piatti come il cozonac – un pane dolce ripieno di noci e cacao –, gli involtini di cavolo chiamati sarmale, il caldo vin fiert (vin brulé) e la zuppa tipica ciorba sono imperdibili. Per chi dispone di più tempo, escursioni giornaliere conducono al leggendario Castello di Dracula, a circa 200 km da Bucarest, mentre chi cerca relax può scegliere di visitare le rinomate terme di Therme Bucuresti, vicine all’aeroporto di Otopeni.

Partendo da Roma Fiumicino, i voli diretti per Danzica (Gdańsk) costano tra i 22 e i 31 euro a dicembre, un’occasione per immergersi nell’atmosfera fiabesca di questa città polacca affacciata sul Mar Baltico. Capoluogo del voivodato della Pomerania, Danzica conta quasi mezzo milione di abitanti e fa parte dell’area metropolitana della Tripla Città (con Sopot e Gdynia), che supera i 750.000 abitanti.

Il centro storico di Danzica, ricostruito meticolosamente dopo i danni della Seconda Guerra Mondiale, si anima con uno dei più rinomati mercatini di Natale d’Europa. Bancarelle di prodotti artigianali, luminarie suggestive e prelibatezze locali sono accompagnate da eventi culturali e spazi gioco per i più piccoli. Tra i simboli della città spiccano la Fontana di Nettuno, la storica gru medievale Żuraw sul fiume Motława e la maestosa Basilica di Santa Maria, uno degli edifici gotici in mattoni più grandi del mondo.

Il Capodanno a Danzica è un evento dal fascino intimo e autentico: allo scoccare della mezzanotte, la comunità si raduna sulle rive del fiume Motława per brindare con il tradizionale grzane wino (vino caldo speziato) sotto il suono delle campane della Chiesa di Santa Maria e delle sirene delle navi nel porto. Un modo originale e meno caotico di salutare il 2026 rispetto alle grandi capitali europee.

Da Bologna si può volare a Eindhoven, una città olandese spesso sottovalutata rispetto alle più celebri Amsterdam o Rotterdam, con prezzi a partire da 25 euro a dicembre. Tra le attrazioni principali figurano il Museo Van Abbe, dedicato all’arte moderna, e il DAF Museum, che racconta la storia dell’industria automobilistica locale. Durante il periodo natalizio, Eindhoven si anima con eventi tradizionali come la Christmas Eve Peace Walk, una fiaccolata del 24 dicembre accompagnata da musica e letture, e il Christmas Winter Circus per i più piccoli, attivo dal 20 al 29 dicembre. Il Capodanno si festeggia con un brindisi nel centro cittadino, in un’atmosfera festosa ma tranquilla, ideale per chi desidera evitare il caos delle grandi metropoli.