Stai pensando a una fuga dalla città a giugno? Ecco le perle europee dal fascino unico da scoprire prima del caos della bella stagione.

Il turismo di massa è ancora in fase di riscaldamento e giugno rappresenta il mese perfetto per chi vuole godersi un viaggio in Europa evitando alte temperature e sovraffollamenti stressanti. Che siate amanti della natura o appassionati di storia (o semplicemente se siete in cerca di un po’ di sole e mare) le proposte per una fuga dell’ultimo minuto non mancano.

Il sito Flight Gif ha selezionato alcune destinazioni da non perdere sparse tra il Nord e il Sud dell’Europa, dove il mese di giugno si rivela quello ideale per un viaggio autentico e ricco di suggestioni. Ecco dunque nel dettaglio alcune delle mete più affascinanti.

Visby e non solo: le mete imperdibili di giugno per una fuga in pieno relax

Si parte da Visby, in Svezia. Capoluogo dell’isola di Gotland, Visby è un vero goiello medievale circondato da mura perfettamente conservate. Giugno è il mese ideale per passeggiare tra le sue strade acciottolate e visitare le affascinanti rovine gotiche prima dell’arrivo della folla estiva. Un’atmosfera sospesa nel tempo, tra mare, storia e il tipico silenzio nordico.

Dubrovnik, Croazia

Conosciuta come “la perla dell’Adriatico“, Dubrovnik in giugno brilla di luce propria. Il suo centro storico, patrimonio UNESCO, si affaccia sul mare cristallino e offre scorci mozzafiato tra mura e fortificazioni in pietra. Perfetta per chi ama coniugare cultura e relax.

Cattaro, Montenegro

Meno affollata della vicina Dubrovnik ma altrettanto affascinante, Cattaro regala un’atmosfera più intima.

Stretta tra il mare e la montagna, questa cittadina adagiata sul fiordo omonimo è una meta sorprendente, ideale per chi cerca un contatto diretto con la natura.

Isole Lofoten, Norvegia

Per un’esperienza a contatto diretto con la natura artica, le Lofoten sono una scelta fuori dagli schemi. Paesaggi selvatici, villaggi di pescatori e le giornate quasi eterne di giugno rendono questo arcipelago norvegese un vero paradiso per fotografi ed escursionisti.

Maiorca, Spagna

Il calore in Spagna comincia a farsi sentire a giugno a Maiorca. Le spiagge non sono ancora sovraffollate e si possono scoprire calette nascoste, borghi montani come Valldemossa e i sentieri del Parco Naturale della Sierra de Tramuntana.

Danzica, Polonia

Città portuale dal passato glorioso, Danzica è senz’altro una delle gemme più sottovalutate del nord Europa. Il suo centro storico ricostruito dopo la seconda guerra mondiale è un vero inno all’eleganza baltica.

Alentejo, Portogallo

Questa regione rurale del sud del Portogallo è perfetta per chi cerca tranquillità ottima cucina, paesaggi stesi e clima mite. Tra vigneti e borghi bianchi come Évora e Monsaraz, l’Alentejo si scopre lentamente, seguendo il dolce ritmo della terra.