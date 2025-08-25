Visitare la Croazia significa avere la possibilità di fare numerose esperienze artistiche, turistiche e culinarie. Si passa dal mare alla cultura, fino ad arrivare alle bellezze della natura. Le città principali? Sicuramente a meritare un posto in prima fila sono Zagabria, Dubrovnik e Spalato, ognuna con la propria storia e con le proprie attrazioni. Chi ama il mare deve assolutamente andarci, anche perché il territorio croato vanta la presenza di incantevoli spiagge: nell’isola di Brac c’è ad esempio la nota spiaggia Zlatni Rat, che dà l’opportunità di navigare lungo la costa. I mesi migliori per visitarla sono i primi mesi estivi, ma anche ad agosto ha un fascino unico che la rende popolosa e ricca di turisti.

Non tutti sanno che è uscita un’offerta incredibile: a 20 euro puoi andare in Croazia e goderti così questo ultimo periodo d’estate senza stress.

La Maxi offerta sulla Croazia è online

A divulgare il pacchetto vacanze ci ha pensato il portale Piratiinviaggio, famoso proprio perché propone sempre delle offerte incredibile su viaggi da sogno. “Pirati, oggi vi portiamo in Croazia“, esordisce il sito web. Stavolta l’offerta include un soggiorno incredibile presso il Easyatent Camping Stella Maris, che rappresenta la scelta ideale per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento sulla costa croata. Il luogo è posizionato proprio vicino al mare ma è soprattutto immerso nella natura: si trova a Umago, in Istria, e offre delle tende comode e attrezzate, oltre che servizi moderni idonei per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Ci sono piscine, attività sportive e intrattenimento serale. In più, la sua posizione strategica dà la possibilità di visitare le bellissime cittadine costiere e tutte le spiagge che ci sono nei dintorni. L’atmosfera è accogliente, ma c’è anche molta cura per i dettagli: si può quindi vivere un’esperienza autentica e senza stress. Insomma, la Croazia sembra essere un luogo perfetto per chi cerca il contatto con la natura ma non vuole rinunciare al comfort.

Piratiinviaggio offre quindi un pacchetto che include relax nella natura, 2 notti nel ben recensito glamping a Umago, in Istria, in comode tende. Il tutto ad un prezzo di 25 euro a persona. Un’opportunità unica e irresistibile, a cui non si può assolutamente rinunciare. Sul portale sono inoltre disponibili delle fotografie che danno l’idea di come sia il luogo e di cosa si possa fare una volta raggiunto il resort. Le recensioni sono tra l’altro tutte ottime.