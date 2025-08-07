Nel panorama della comicità italiana, dove tutto sembra filtrato dal sarcasmo, anche una notizia personale può emergere in punta di piedi, senza clamori ma con una certa curiosità. È il caso di Amedeo Grieco, metà del duo Pio e Amedeo, che ha deciso di aprire un nuovo capitolo nella propria vita sentimentale. Dopo una separazione vissuta lontano dai riflettori, il comico sembra aver trovato nuovo equilibrio accanto a una donna conosciuta nel mondo dello spettacolo. Si chiama Vanessa Calderisi, ed è una sassofonista con una carriera solida e una forte presenza scenica.

Chi è Vanessa Calderisi, la nuova fiamma del comico pugliese

La rivelazione è arrivata grazie a un’indiscrezione pubblicata da Giuseppe Candela su Chi. Il giornalista ha svelato che Amedeo Grieco è stato visto di recente in compagnia di Vanessa Calderisi, in occasione di un evento musicale. La musicista, originaria della Puglia e poco più che trentenne, non è nuova agli ambienti televisivi. Aveva già suonato nel programma Felicissima sera, proprio accanto a Pio e Amedeo, in diretta su Canale 5. Proprio su quel palco, condiviso con nomi come Achille Lauro, Eros Ramazzotti e Claudio Baglioni, potrebbe essere nata una complicità destinata ad andare oltre le luci della ribalta.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Calderisi aveva raccontato quell’esperienza con entusiasmo, definendola “bellissima” e ringraziando apertamente “gli amici comici Pio e Amedeo”. Una dichiarazione che, a posteriori, lascia intuire quanto il legame umano si fosse già consolidato. Ora, secondo quanto riportato, la relazione è confermata nei fatti, anche se entrambi i protagonisti preferiscono non esporsi pubblicamente. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, né post social condivisi, ma gesti e presenze costanti che parlano da soli.

Fine di un matrimonio, inizio di un nuovo capitolo

La separazione tra Amedeo Grieco e Maria Finizio, madre dei suoi figli Federico e Alice, non era mai stata confermata apertamente. Il comico ha sempre mantenuto un profilo basso sulla sua vita privata, preferendo evitare che dinamiche personali finissero sotto il riflettore mediatico. Nessuna dichiarazione pubblica, nessuna polemica, solo riservatezza e rispetto, anche quando la storia con la ex moglie sembrava ormai chiusa da tempo.

Ora, pur senza proclami, emerge una nuova fase, vissuta con discrezione e naturalezza. Amedeo e Vanessa condividono non solo l’origine pugliese, ma anche un mondo fatto di palco, prove, suoni e pubblico. È proprio quella passione comune per musica e spettacolo a tenerli uniti, a rafforzare un’intesa che non ha bisogno di apparire, ma solo di essere. In un’epoca dove ogni relazione è esposta e commentata, questa scelta di sobrietà diventa quasi una dichiarazione: si può iniziare qualcosa di nuovo senza spettacolarizzarlo, lasciando che siano i momenti vissuti a definire la storia.

Una nuova complicità, un nuovo amore e forse anche una nuova direzione personale. E se le risate sono il lavoro quotidiano, sembra che oggi, per Amedeo Grieco, ci sia spazio anche per un silenzio pieno di significato.