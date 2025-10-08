Si avvicina l’appuntamento con l’episodio finale di Balene – Amiche per sempre, la fiction Rai che ha conquistato il pubblico con le sue storie di amicizia, sacrifici e scoperte personali.

La puntata conclusiva, in programma per domenica 12 ottobre alle 21:30 su Rai 1, promette colpi di scena e rivelazioni inaspettate, con protagoniste indiscusse Milla ed Evelina, che faranno un’ultima sconcertante scoperta destinata a cambiare le carte in tavola.

Balene: le anticipazioni dell’ultima puntata

Nel cuore della narrazione, il destino del pastificio della famiglia Cappiello è ancora incerto. Per salvare l’attività, Milla ha un’idea innovativa: creare una pasta dedicata ai bambini, le cosiddette Balenine. A supportarla, Evelina mette a disposizione la sua creatività e suggerimenti preziosi, dando vita a un prodotto che però fatica a conquistare il mercato. Parallelamente, le vicende sentimentali si intrecciano con decisioni difficili: Riccardo non è disposto a rinunciare a Evelina, ma tra loro l’armonia è sempre più fragile, mentre Milla si trova divisa tra due uomini, Cesare e Walter, in un confronto emotivo che la mette a dura prova.

Nonostante le difficoltà, tra Milla e Walter sembra tornare una certa serenità, mentre Evelina e Riccardo sono costretti a fare i conti con un passato che riaffiora con forza. A movimentare ulteriormente la trama è la dichiarazione d’amore di Flaminia a Emanuele, aggiungendo un nuovo elemento di tensione e sentimento. Il momento culminante della puntata sarà però la scoperta inattesa che coinvolge Adriana, un colpo di scena che potrebbe ribaltare tutte le dinamiche tra le protagoniste.

Balene – Amiche per sempre nasce dall’adattamento del romanzo omonimo di Barbara Cappi e Adriana Ciampi, ed è diretta dal regista Alessandro Casale. La produzione è affidata a FastFilm, in collaborazione con Rai Fiction e la Marche Film Commission, che ha scelto le suggestive ambientazioni delle Marche, tra Ancona, la riviera del Conero e le località limitrofe, per raccontare questa storia di amicizia e coraggio.

Nel cast spiccano nomi di rilievo della scena italiana: Veronica Pivetti interpreta Evelina Maggi, insegnante d’arte dall’animo libero e creativo, mentre Carla Signoris veste i panni di Milla Cappiello, donna borghese segnata da tanti anni di sacrifici ma pronta a scoprire la sua forza interiore. A completare il quadro, Laura Adriani è Flaminia, Filippo Scicchiano interpreta Emanuele, e tra gli altri figurano anche Paolo Sassanelli nel ruolo di Walter, oltre a personaggi chiave come l’avvocato Cesare, il vicino Pancotti, Lucia l’impiegata e Riccardo, il presidente dell’Accademia.

L’appuntamento con la conclusione di questa appassionante fiction è fissato per domenica 12 ottobre 2025, alle 21:30, in prima serata su Rai 1. Per chi volesse recuperare o seguire la puntata in modo più flessibile, l’episodio sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma ufficiale RaiPlay, garantendo così un’ampia accessibilità.