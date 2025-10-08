Fa un certo effetto vedere persone ormai anziane nel momento esatto in cui erano giovanissime. Un po’ perché riconoscerle effettivamente risulta essere non poco difficile, e un po’ perché certi scatti rappresentano la testimonianza concreta dei cambiamenti che queste stesse perosne hanno subito nel corso del tempo e degli anni. In questo specifico caso, facciamo riferimento a una delle coppie più amate nella televisione italiana.

Due personalità veramente molto apprezzate e che sostanzialmente sono riconoscibili anche nelle fotografie di un tempo. Nel 2025 hanno 78 e 77 anni, e anche se sono passati decenni dalla fotografia che abbiamo deciso di mostrarvi, è davvero difficile non essere contenti e felici di parlarvi di un duo così felice e carismatico.

Oggi hanno 78 e 77 anni: di chi stiamo parlando

Facciamo riferimento a I Ricchi e Poveri, duo composto da Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Due cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana grazie a canzoni indimenticabili e che fanno ormai parte dell’immaginario popolare da decenni. Di recente hanno anche partecipato al Festival di sanremo, sorprendendo tutti quanti per lo spettacolo regalato sul palco dell’Ariston e l’ennesima composizione musicale che ha conquistato tutti quanti, grandi e piccini: Ma non tutta la vita, diventata una vera e propria hit ascoltata tantissimo pure recentemente.

Concentrandoci sulle fotografie del passato, I Ricchi e Poveri erano ancora molto giovani, pur essendo riconoscibili nei lineamenti e negli splendidi sorrisi che li caratterizzano praticamente da sempre. I due sono stati anche insieme a livello sentimentale, anche se ad oggi la loro relazione intima può dirsi conclusa. Nel corso degli anni, in passato, i due sono rimasti ottimi amici e soprattutto grandi partner di lavoro. Di tempo, dalla fotografia di cui vi stiamo parlando, ne è passato veramente un sacco, e anche tante cose sono cambiate: negli ultimi anni quello che era un gruppo composto da quattro, alla fine è terminato per essere caratterizzato dalla sola presenza dei due grandi amici ed ex amanti.

Marina Occhiena e Franco Gatti hanno infatti abbandonato il gruppo musicale, con quest’ultimo che purtroppo ha perso la vita nel 2022. In ogni caso, nonostante i cambiamenti avvenuti nel corso del tempo che chiaramente fanno crescere la malinconia nel cuore e nella mente di chi ha seguito I Ricchi e Poveri anche nel ventesimo secolo, Angelo e Angela continuano a tenere viva la fiamma della musica. E soprattutto, grazie all’ultimo successo legato a Sanremo, hanno vissuto una specie di seconda giovinezza professionale, essendo apprezzati tantissimo anche dai più giovani.