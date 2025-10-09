L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre si apre con eventi astrologici di grande impatto emotivo e decisionale. Il passaggio di Mercurio in Scorpione e la prima Superluna dell’anno in Ariete promettono una settimana di rivelazioni profonde, scelte coraggiose e trasformazioni interiori.

Qui di seguito le previsioni dettagliate segno per segno, con un particolare focus sulle costellazioni che saranno maggiormente interessate dai cambiamenti.

Mercurio in Scorpione e la Superluna in Ariete: un cielo che invita alla verità

Il 6 ottobre 2025, Mercurio entra nel segno dello Scorpione, portando una ventata di intensità nelle comunicazioni. Le parole non si limitano più alla superficie: si cerca di scavare a fondo, di scoprire radici nascoste e significati più autentici. Questo transito favorisce conversazioni cariche di verità e autenticità, spingendo a non accontentarsi di risposte superficiali ma a indagare ciò che è taciuto o nascosto.

Il giorno successivo, il 7 ottobre, si verifica la formazione della Luna Piena in Ariete, caratterizzata da una luminosità più intensa e ravvicinata, definita appunto Superluna. Questa fase lunare amplifica le emozioni e i contrasti, mettendo in evidenza ciò che fino a oggi è stato nascosto o ignorato. È un momento di coraggio, ideale per affermare sé stessi, prendere decisioni importanti e chiudere capitoli della propria vita per poterne aprire di nuovi.

Nei giorni successivi, la Luna attraversa i segni del Toro, Gemelli e Cancro, alternando energie di stabilità, leggerezza e bisogno di protezione. Questo movimento lunare crea un equilibrio dinamico tra fuoco e dolcezza, slancio e ascolto, preparando terreno fertile per nuovi inizi.

Per il Toro, questa settimana è caratterizzata dall’emersione di una verità nascosta. La Luna in Toro nei giorni successivi al plenilunio regala stabilità e sicurezza, ma ciò che più conta è il venir a galla di fatti o sentimenti che fino a ora erano stati rimossi o taciuti. È il momento di affrontare queste rivelazioni senza paura, perché solo così si potrà andare avanti con maggior consapevolezza.

Il Sagittario, invece, vede favoriti amore e passione. Il cielo astrologico sostiene incontri intensi e momenti di grande affinità emotiva. La combinazione di Mercurio in Scorpione e la Superluna in Ariete rende le relazioni più autentiche, profonde e cariche di energia vitale. È tempo di lasciarsi andare e vivere appieno le emozioni, senza trattenersi.

Anche gli altri segni vivono momenti di trasformazione e bilanciamento: la Luna in Gemelli porta un soffio di leggerezza e curiosità, mentre il passaggio in Cancro evoca il bisogno di intimità e protezione.