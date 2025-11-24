L’unione tra Rosa e Marcello a Il Paradiso delle Signore è stata un vero colpo di scena nella serie di Rai1. Lui era prossimo alle nozze con la contessa Adelaide e, per amore della giovane giornalista, l’ha lasciata poco prima delle nozze, rompendole il cuore. Ma cosa accadrà alla nuova coppia?

Nicoletta De Bisceglie, attrice che interpreta Rosa, si è lasciata andare ad alcune confessioni sul futuro della coppia, raccontando anche alcuni aneddoti sulla serie amatissima di Rai1.

Il Paradiso delle Signore, il futuro di Rosa e Marcello: parla l’attrice

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che nelle prossime puntate Rosa e Marcello saranno sempre più impegnati con i preparativi delle nozze, hanno iniziato a convivere e sembrano essere più innamorati che mai. Ma quale sarà il futuro della coppia?

A parlare è Nicoletta De Bisceglie, attrice che interpreta Rosa, che in un’intervista a Blastingnews ha spiegato che la relazione tra Rosa e Marcello è molto intensa, ma al momento non si sa come andrà a finire: “Il rapporto con Marcello è sempre faticoso e coinvolgente, non sanno neanche loro come andranno a finire“. L’attrice ha poi svelato che nelle prossime puntate dal suo personaggio dovremo aspettarci scelte più dettate dalla ragione, che dal cuore. Lei è sempre stata molto combattuta tra sentimenti e professione e questa rivelazione lascerebbe pensare che potrebbe anteporre le sue ambizioni alla sua storia.

Ma la De Bisceglie non ha detto nulla in merito, dunque il futuro di Rosa e Marcello – al momento – è solo ipotizzabile. Sappiamo che Adelaide non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo desiderio di vendetta e che ha iniziato a indagare sul passato di Rosa, scoprendo anche una denuncia per plagio, che avrebbe ricevuto quando era una insegnante a causa di un problema con un alunno. Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, però, non sappiamo altro.

L’attrice ha anche raccontato quanto siano tutti una grande famiglia, spiegando che se così non fosse il risultato della serie non sarebbe quello che tutti noi vediamo in onda. Si è detta molto entusiasta del suo personaggio, spiegando che nel suo futuro lavorativo vedere anche altri ruoli. Intanto la storia d’amore tra Rosa e Marcello procede a gonfie vele, ma su di loro è probabile che incomba la vendetta di Adelaide che, vista l’umiliazione vissuta, potrebbe essere davvero spietata.