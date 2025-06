Nelle puntate in onda su Canale 5 dall’8 al 14 giugno, la soap opera Tradimento si addentra nei momenti più cupi della stagione. Alcune delle linee narrative principali affronteranno perdite irreparabili, segreti pericolosi e conflitti sempre più tesi. Protagonisti come Tolga, Selin, Guzide e Sezai si troveranno al centro di situazioni che metteranno a rischio il fragile equilibrio delle loro vite. Al centro della scena, una tragedia familiare e un amore che rischia di essere distrutto dal dolore.

Sezai e Guzide: una proposta d’amore in mezzo al caos

La relazione tra Sezai e Guzide è pronta a fare un salto decisivo. L’uomo organizza una cena appartata in un ristorante immerso nel verde, deciso a chiederle di sposarlo. La proposta arriva in un momento emotivamente carico, mentre la salute del padre di Guzide, Numan, peggiora rapidamente. La donna si trova quindi divisa tra il desiderio di costruire una nuova vita e il peso delle responsabilità familiari che la riportano indietro.

Nel frattempo, un evento scioccante riaccende tensioni mai sopite. Yesim scopre che Ipek ha tentato di investire Guzide, scatenando una reazione a catena che coinvolge anche Tarik. Ipek, decisa a vendicarsi, si allea con lui per colpire la rivale, mentre l’intera famiglia si spezza sotto il peso di sospetti e accuse. La situazione precipita quando un video compromettente di Tarik viene usato come arma, minacciando di far crollare del tutto gli equilibri.

Nel frattempo, l’arresto di Yesim e Umit con l’accusa di omicidio colposo introduce un ulteriore elemento di pressione. Sezai decide di difendere Umit in tribunale, mentre Guzide, pur colpita dalle tensioni, sceglie di rimanere accanto a Yesim. L’intreccio tra giustizia, famiglia e vendetta porta i personaggi a una serie di scelte difficili, che aprono nuovi scenari pericolosi per tutti. La proposta di matrimonio si carica così di una gravità imprevista, diventando un gesto fragile, in bilico tra amore e disillusione.

Tolga e Selin, la morte di una figlia e il crollo emotivo

La storia di Tolga e Selin prende una piega straziante. Dopo aver ottenuto l’affidamento di una neonata, la coppia vive un breve momento di serenità. Ma la tragedia arriva inaspettata: la bambina muore nel sonno, colpita dalla sindrome della morte in culla. Il trauma è devastante. Selin, distrutta dal dolore, si reca dalla famiglia biologica della piccola per chiedere perdono, mentre Tolga cerca di tenere insieme i pezzi.

La vicenda attira l’attenzione della stampa. Un sito scandalistico minaccia di rendere pubblica la notizia. Oltan, implicato nei retroscena, tenta di fermare la diffusione con un pagamento. La pressione esterna si unisce al peso della tragedia, portando Selin a un gesto estremo. Tolga la trova nella cameretta della figlia mentre tenta di togliersi la vita. Dopo averla salvata, decide di farla ricoverare in una clinica psichiatrica. Un passaggio doloroso ma necessario per affrontare il trauma.

Mentre Selin è sotto osservazione, Tolga comincia a cedere. La solitudine e il senso di colpa lo spingono verso l’alcol. Il suo comportamento cambia. Serra, un’amica di vecchia data, ne approfitta per avvicinarsi, suscitando tensioni nuove e inaspettate. La fragilità emotiva di Tolga, unita al vuoto lasciato dalla perdita, lo rende vulnerabile a scelte sbagliate. Nel frattempo, Selin, in clinica, inizia un percorso di terapia, ma il dolore resta vivo, radicato in ogni ricordo.

Le puntate della settimana mostrano la caduta libera di due persone distrutte, ma anche le prime timide reazioni alla crisi. Il lutto, il senso di colpa, il peso delle decisioni e il tentativo di salvarsi sono al centro di uno dei momenti più intensi della soap. Tradimento conferma la sua capacità di scavare nel profondo dei sentimenti, portando in primo piano fragilità che, pur finte sullo schermo, sembrano più vere che mai.