Terence Hill è nato a Venezia il 29 marzo 1939, e ancora oggi è una delle figure attoriali più apprezzate e amate in assoluto. Ha iniziato a lavorare a soli undici anni, ma è dalla seconda metà degli anni sessanta che la sua carriera è effettivamente entrata nel vivo. Si tratta del periodo in cui ha formato una coppia cinematografica fra le più apprezzate e iconiche in assoluto insieme a Bud Spencer.

Di fatto, sono considerate una delle coppie più celebri della storia del cinema internazionale. Oltre al successo ottenuto nel mondo del cinema, Terence Hill ha acquisito molta popolarità anche in televisione grazie al ruolo di protagonista nella serie Don Matteo.

Dal 1967 è sposato con Lori Zwiklbauer, dalla quale ha avuto un figlio nel 1969. I due hanno anche adottato un bambino tedesco, purtroppo deceduto nel 1990 in seguito a un incidente stradale in Massachusetts.

Dove vive Terence Hill: un luogo spettacolare

Dopo aver vissuto negli Stati Uniti d’America per più di 30 anni con sua moglie, ha deciso di stabilirsi in maniera definitiva in Italia, in Umbria per la precisione. Stiamo parlando della regione a cui si è affezionato dopo essere rimasto per le riprese della serie televisiva Don Matteo. Ma si tratta anche di un vero e proprio ritorno nei luoghi di origine, visto e considerato il fatto che il padre è nato ad Amelia. L’Umbria, quindi , non è soltanto il luogo in cui ha deciso di stabilirsi per le riprese di Don Matteo.

Terence Hill si è legato anche ai vasti paesaggi naturali e ai piccoli borghi stracolmi di storia e tradizione. E, chiaramente, al buon cibo. Attualmente è residente proprio ad Amelia, all’interno di una bellissima villa dotata di facciate in pietra e situata in mezzo alla vegetazione umbra. Una casa splendida immersa nella natura italiana. Perfetta per chi vuole godersi la propria vita in serenità e lontano dai riflettori. Fra le altre cose, Mario Girotti – vero nome dell’attore – ha ottenuto pure la cittadinanza onoraria di Gubbio.

La scelta di vivere in Umbria è stata condivisa sia dall’attore che dalla moglie. E anche se non sappiamo granché sulle caratteristiche dell’interno dlel’abitazione, pare proprio che sia un grande casale rustico arredato in maniera semplice ed essenziale. A quanto pare, poi, nella proprietà di Terence Hill possiamo trovare diversi animali e anche una piscina. Insomma, dove vive il famoso attore vi è un luogo davvero sensazionale e in cui la serenità e la tranquillità sono decisamente al primo posto.