Gigi D’Alessio quest’anno non farà parte del cast di The Voice, il programma dell’amica di Antonella Clerici. Sui motivi del suo addio sono circolate diverse voci, la stessa conduttrice aveva espresso il suo grande dispiacere di non poter più lavorare con un caro amico. Adesso è stato l’artista partenopeo a voler chiarire i motivi per i quali non farà più parte dello show.

Fino a questo momento D’Alessio aveva preferito restare in silenzio, ma adesso ha voluto spiegare in modo chiaro e diretto per quale motivo non farà più parte del cast di The Voice. Un chiarimento che, a quanto pare, è stato necessario proprio per spiegare qual è la sua posizione.

Gigi D’Alessio e The Voice, i motivi dell’addio

Gigi D’Alessio nella prossima stagione televisiva passerà a Canale Cinque, dove condurrà un programma – sempre dedicato alla musica – con Vanessa Incontrada. Non farà, dunque, più parte del cast di The Voice e ha voluto spiegare i motivi di questa decisione dopo tanti anni.

Il cantante napoletano come prima cosa ha voluto chiarire che non c’è stata alcuna frattura con la Rai, la decisione sarebbe dipesa dal fatto di voler cambiare un po’ e dopo dieci anni fare qualcosa di nuovo: “Nulla. Sto bene sia di qua che di là, non ho girato le spalle a nessuno. Dopo dieci edizioni di The voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici”. D’Alessio, quindi, è pronto a una nuova avventura televisiva, ma ha spiegato che non c’è stato alcun problema né con il programma Rai né tantomeno con il cast e la conduttrice.

Gigi D’Alessio è un artista che con la sua musica sta ottenendo un grande successo, ma non è sempre stato così. Lui stesso racconta spesso come rispetto alle sue canzoni ci sia stato all’inizio un certo pregiudizio, uno “snobismo” che però l’ha spinto a fare ancora meglio e non mollare e così è arrivato al grande successo di oggi. Il cantante napoletano sta vivendo davvero un momento d’oro, tra concerti, spettacoli e l’amore della sua grande famiglia non potrebbe davvero chiedere di più.

Un anno fa è diventato padre per la sesta volta e nonno per la terza, la sua grande famiglia allargata è un motivo di orgoglio per lui. “(…) I miei figli sono meravigliosi, sensibili, osservano come mi comporto e mi ascoltano (…)”, queste le parole di D’Alessio su tutti i suoi figli, cui è legatissimo e basta vedere come si emoziona quando li invita sui palchi dei suoi vari spettacoli, per rendersene conto.