Tina Cipollari ha conosciuto Kikò Nalli nel 2002, proprio a Uomini e Donne. Tra di loro c’è stata una lunga relazione, sono stati sposati per ben 13 anni e hanno tre figli. Il loro è stato un bellissimo rapporto, eppure nel 2018 hanno deciso di separarsi.

La notizia dell’addio tra Tina e Kikò fu una vera sorpresa per i tanti fan della coppia, del resto il loro amore era nato proprio a Uomini e Donne e, trattandosi di due personaggi famosi, erano entrambi molto seguiti. L’opinionista del daiting show di Maria De Filippi più volte ha parlato della fine del suo matrimonio e di quali sono state le ragioni che hanno portato lei e il suo ex a lasciarsi.

Perché è finita tra Tina Cipollari e Kikò Nalli, le parole di lei

Ormai sono passati sette anni da quando Tina Cipollari e Kikò si sono lasciati, l’ultima volta che l’opinionista ha parlato della fine del suo matrimonio è stata in occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, quando per gioco era tornata a sedersi sul trono di Uomini e Donne.

Nonostante si trattasse di uno scherzo, in quell’occasione la Cipollari spiegò che la sua intenzione era davvero quella di trovare l’amore e perché no, un altro marito. A Silvia Toffanin ha ricordato il giorno delle nozze, spiegando come fosse molto stanca e, avendo già un figlio, alla fine – tra preparativi e organizzazioni – non si è goduta nulla. Dopo Mattias, sono nati Francesco e Gianluca, lei e Kikò hanno costruito in tanti anni di amore una famiglia davvero molto unita. E’ arrivato, però, un momento in cui si sono allontanati, sulla separazione l’opinionista di Uomini e Donne ha spiegato che a un certo punto si sono resi conto che si fosse rotto qualcosa.

La Cipollari ha raccontato che non c’è qualcosa di preciso che non ha funzionato, ne litigi o torti, semplicemente nel corso del loro matrimonio, sono iniziati ad emergere difetti che non voleva più sopportare. L’opinionista ha più volte detto come la scelta di separarsi sia stata condivisa e oggi hanno un ottimo rapporto. Lei e Kikò sono stati bravi a non trascinare la cosa all’infinito, decidendo di mettere un punto: “Talvolta una relazione giunge a una sorta di morte naturale di cui occorre essere consapevoli. Nel nostro caso era proprio sparita la voglia di stare insieme, anche per le cose più banali. Succede così e basta“.