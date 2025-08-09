Agosto si apre con un cielo carico di movimento e di simboli chiari per chi sa leggere i segnali. Mercurio retrogrado, ancora attivo nei primi giorni, segnala che alcune situazioni restano in sospeso. Eppure la congiunzione con il Sole il 1° agosto offre un momento di rara lucidità, capace di far emergere il nodo centrale di una questione rimasta in ombra. È un’apertura utile, che prepara il terreno alla Luna Piena in Acquario del 9 agosto, quando i temi di confronto e chiarimento si intensificano, sostenuti dall’ingresso di Marte in Bilancia due giorni prima, invito implicito a scegliere il dialogo alla contrapposizione.

Con l’11 agosto arriva la svolta: la fase retrograda di Mercurio si chiude e molte dinamiche iniziano a scorrere con maggiore fluidità. Il giorno successivo, la congiunzione tra Venere e Giove in Cancro regala uno dei momenti astrologici più armonici dell’anno, suggerendo di rallentare e concedersi tempo per sé e per ciò che fa bene. Dal 22 agosto, con il Sole che passa in Vergine, il focus si sposta verso i dettagli concreti e gli obiettivi pratici.

I transiti chiave di agosto 2025

L’apertura del mese è segnata da un doppio passaggio importante. Mercurio retrogrado congiunto al Sole permette di vedere con chiarezza dove c’era confusione, come se una lente venisse pulita dopo settimane di opacità. È un momento in cui un’informazione, una frase o un incontro casuale possono dare una prospettiva nuova. Dal 7, Marte in Bilancia introduce la necessità di trovare un equilibrio tra azione e mediazione: non basta avere ragione, serve anche trovare un linguaggio che l’altro possa accogliere.

Il 9 agosto, la Luna Piena in Acquario diventa un catalizzatore di conversazioni decisive. Potrebbe essere il giorno in cui un confronto chiarisce definitivamente una situazione, o in cui emerge la consapevolezza di dover cambiare approccio. Lo stesso giorno, l’opposizione di Marte a Saturno richiama alla realtà dei limiti: alcune cose non possono essere forzate e il riconoscerlo è parte della soluzione.

Dall’11, con Mercurio diretto, il tono generale cambia: la comunicazione torna scorrevole, le decisioni diventano più facili. Il 12 agosto, Venere e Giove uniti in Cancro aggiungono un tocco di leggerezza e celebrazione. La seconda parte del mese, con il Sole in Vergine dal 22 e la Luna Nuova del 23 nello stesso segno, apre a progetti più concreti e a scelte organizzative che preparano il terreno per le settimane successive.

Cosa cambia nei segni zodiacali

Per l’Ariete, il mese ruota attorno alla capacità di semplificare, chiarendo legami e liberandosi di tensioni pregresse. Il Toro trova spazio per ristabilire ordine e priorità, mentre i Gemelli vivono una fase di intuizioni pratiche e selezione delle opportunità. Il Cancro è chiamato a rivedere accordi e aspettative, con una seconda parte del mese più distesa.

Il Leone si concentra sulla cura di sé, rafforzando autostima e relazioni dopo aver sciolto nodi comunicativi. La Vergine avvia un vero reset, rimodulando tempi e risorse, preparandosi a nuove iniziative. La Bilancia vive un mese di energia alta ma deve trovare un equilibrio tra attività e momenti di calma.

Per lo Scorpione il focus è lasciare andare vecchi pesi, mentre il Sagittario riscopre la chiarezza mentale per programmare mosse future. Il Capricorno punta sulla collaborazione e sulla condivisione di obiettivi, l’Acquario chiarisce malintesi e definisce nuove intese, e i Pesci ottimizzano tempi e priorità, rafforzando legami importanti sul finire del mese.