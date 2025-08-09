Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle si arricchisce di conferme importanti, ma non senza suscitare dibattiti tra il pubblico.

Tra i nomi già ufficializzati dalla produzione di Milly Carlucci figura infatti il ritorno di Pasquale La Rocca, uno dei ballerini più amati e vincenti del programma, che torna a calcare la pista da ballo per il quarto anno consecutivo. Tuttavia, questa riconferma ha scatenato qualche polemica sui social, richiamando alla memoria una dichiarazione fatta dallo stesso professionista nella scorsa stagione, quando aveva annunciato il suo probabile ritiro.

Il ritorno di Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle

Con l’avvicinarsi di settembre, si intensificano le anticipazioni sui programmi televisivi più seguiti della stagione autunnale, e tra questi spicca senza dubbio il celebre format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nei giorni scorsi, attraverso i canali social ufficiali, sono stati svelati alcuni dei concorrenti vip e dei ballerini professionisti che comporranno il cast della nuova edizione. Tra loro spicca il nome di Pasquale La Rocca, noto per aver conquistato il titolo nelle due edizioni precedenti del talent show. La sua presenza rappresenta un ritorno significativo, confermando la fiducia della produzione nel suo talento e nel suo appeal verso il pubblico.

Nonostante l’entusiasmo di molti fan, il ritorno del ballerino non è stato accolto unanime. Il motivo riguarda una dichiarazione solenne che La Rocca aveva rilasciato proprio al termine dell’ultima edizione, nella quale aveva esplicitamente annunciato la volontà di ritirarsi e di non partecipare più al programma. Questo dettaglio ha alimentato una serie di commenti critici e perplessità tra gli spettatori, che hanno messo in dubbio la coerenza del suo annuncio.

I commenti sotto al post ufficiale che annunciava il ritorno di Pasquale La Rocca sono stati molteplici e spesso contrastanti. Alcuni utenti hanno espresso sorpresa e delusione, ricordando con insistenza le parole del ballerino che sembravano indicare un addio definitivo a Ballando con le Stelle. Altri invece ipotizzano che il professionista abbia semplicemente cambiato idea, magari spinto dal desiderio di tornare a esibirsi o da nuove opportunità offerte dalla trasmissione.

Dal punto di vista sportivo e artistico, Pasquale La Rocca ha un curriculum di tutto rispetto all’interno del programma. Nella scorsa edizione si è classificato al secondo posto affiancando Federica Pellegrini, mentre in precedenza aveva fatto coppia con Nina Zilli, costretta a ritirarsi a causa di un infortunio. La sua carriera a Ballando con le Stelle è stata segnata da due vittorie consecutive: nel 2022 insieme a Luisella Costamagna e nel 2023 con Wanda Nara, confermandolo come uno dei professionisti più forti e apprezzati del format.

La presenza di La Rocca nel cast 2025 rappresenta dunque un elemento di grande interesse per la nuova stagione del programma, anche se il pubblico rimane diviso sulla coerenza del suo percorso comunicativo. Milly Carlucci, intanto, continua a puntare su un mix di conferme e novità per mantenere alta l’attenzione e la qualità dello show di punta della Rai. L’attesa cresce e sarà interessante vedere come si evolveranno le dinamiche in pista e fuori nei prossimi mesi.