Il mese di agosto 2025 si apre con configurazioni planetarie che promettono svolte improvvise e nuove possibilità emotive. L’entrata di Marte in Bilancia scuote i rapporti, spingendo verso dialoghi accesi o rotture chiarificatrici. Contemporaneamente, Venere e Giove in Cancro ammorbidiscono i toni, offrendo momenti di intimità autentica e connessioni profonde. La Luna piena in Acquario, infine, è un invito a rompere schemi mentali troppo rigidi per lasciare spazio a nuove versioni di sé. Il cielo premia chi osa cambiare rotta e chi è pronto a seguire l’istinto, anche se questo significa rivoluzionare abitudini consolidate. Cinque segni, in particolare, vivranno un mese da ricordare.

Pesci e Leone guidano l’estate con cuore e coraggio

Al primo posto, i Pesci. Il segno più intuitivo dello zodiaco riceve una spinta importante da Venere e Giove in Cancro, che amplificano l’energia affettiva e la fortuna personale. Questo è il momento per far decollare un sogno, per dare corpo a un’idea creativa o per fare pace con il passato. L’appoggio di Saturno e Nettuno in Ariete rende più concreti anche i progetti che fino a ieri sembravano solo fantasie. Sul piano emotivo, si aprono possibilità intense: dichiarazioni d’amore, promesse condivise, decisioni importanti. Anche nel lavoro, si profilano novità fortunate che danno slancio. Agosto è il mese in cui tutto sembra fluire nella direzione giusta. Ma serve coraggio, quello di fidarsi di ciò che si sente.

Al secondo posto, il Leone. Questo è il tuo periodo per eccellenza, e si sente. La presenza di Mercurio nel segno rende la comunicazione diretta e magnetica, mentre Saturno e Nettuno in Ariete spalancano possibilità concrete, soprattutto per chi ha in mente un progetto ambizioso. Non è un mese da vivere all’ombra: viaggi, collaborazioni, cambiamenti d’immagine e scelte di cuore si intrecciano in una danza continua. L’energia cresce con il passare dei giorni e raggiunge l’apice quando Venere entra nel segno, portando con sé calore, passione e un bisogno profondo di sentirsi visti. Agosto è il momento perfetto per rimettersi al centro e prendersi ciò che si desidera, senza più scuse.

Cancro, Sagittario e Gemelli: cambiamenti che nutrono e liberano

Al terzo posto si piazza il Cancro, che può godere di una sinergia benefica tra Giove e Venere. L’atmosfera generale è quella di un abbraccio emotivo continuo: legami familiari più forti, relazioni più sincere, possibilità di costruire qualcosa che dura. Le energie sono in crescita ma a tratti instabili: Marte può stancare, e sarà importante dosare le forze. Sul lavoro, emergono riconoscimenti attesi, mentre nelle relazioni può accendersi una nuova passione o una dichiarazione inaspettata. Chi ha vissuto mesi complicati potrà finalmente ritrovare equilibrio. La seconda metà del mese lascia intravedere un evento sorprendente, forse una notizia o un incontro che rimette tutto in discussione.

Quarto posto per il Sagittario, che finalmente ritrova fiato dopo un periodo di pressioni e ostacoli. Marte smette di infastidire, riportando leggerezza e voglia di fare. Il cielo aiuta anche negli spostamenti, nelle idee nuove, nei progetti lasciati a metà. Saturno in Ariete aiuta a fissare obiettivi, ma senza perdere l’allegria tipica del segno. Agosto è un ponte verso ciò che verrà, un momento per guardare avanti con lucidità. In amore, parole più chiare, gesti che fanno bene e forse una persona pronta a restare. Il Sagittario torna curioso, fiducioso, presente, e questo basta per cambiare tutto.

Al quinto posto i Gemelli, brillanti e imprevedibili. Urano e Plutone spingono a pensare in modo non convenzionale, mentre Mercurio regala lucidità e fascino verbale. Non sarà un mese tranquillo: imprevisti, occasioni al volo, messaggi inattesi coloreranno le giornate. La mente lavora a mille e non è il caso di rallentare: è tempo di correre verso ciò che ispira. L’amore arriva di sorpresa, e potrebbe anche portare un cambiamento rapido. I Gemelli vivono agosto come una corsa ad ostacoli dove però ogni salto è una possibilità. L’unico errore possibile? Restare fermi.