Sappiamo quanto la scuola sia importante nella propria formazione culturale. Essa, infatti, fin dalle elementare, fornisce le basi, o meglio quelle competenze come saper leggere e scrivere, oppure contare, che sono fondamentali in tutti gli ambiti della nostra esistenza.

L’istruzione, infatti, permette di vivere in totale indipendenza, nonché costruirsi un proprio futuro. Chiaramente, più nozioni si hanno, maggiori saranno le possibilità di fare carriera in diversi ambiti e guadagnare più denaro.

La scuola è quell’ambiente in cui si apprendono una gran quantità di nozioni che potrebbero tornarci molto utili nella vita quotidiana, soprattutto nel mondo del lavoro. Ma, quel che più conta, è che si impari a sviluppare un proprio pensiero, il cosiddetto pensiero critico, attraverso cui riflettere, farsi domande e non accettare tutto come se si trattasse della verità assoluta.

La lettura dei libri serve proprio a questo, ossia farsi un’idea di un determinato argomento, mettere insieme i pezzi e poi ragionare, fino a giungere a una propria conclusione. Ragionare e anche sperimentare, peraltro, sarebbe ancora meglio, dato che molte cose, lette sui libri, devono essere esperite e comprese su se stessi.

Durante il percorso scolastico, i libri sono grandi compagni di avventura. All’inizio possono sembrare difficili da comprendere, ma quando li si guarda da una prospettiva culturale, se ne capisce a pieno il valore. Sono una risorsa, in grado di mostrarci altre prospettive.

Oggigiorno, l’istruzione ha i suoi costi e, in un periodo di forte crisi economica, in cui le spese aumentano in tanti ambiti, i libri sono tra questi. Soprattutto l’acquisto di testi nuovi può rappresentare un onere non indifferente per le famiglie, specialmente se a fine si deve fare un check del bilancio familiare.

