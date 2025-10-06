Lui è sicuramente un divulgatore storico, artistico e musicale molto amato in tv. Ha infatti raggiunto il pieno successo grazie alla sua partecipazione al seguitissimo quiz game L’Eredità, durante il quale è diventato un super campione. Ha infatti raggiunto 51 puntate registrate, 21 ghigliottine vinte e 280mila euro ricevuti. Sin da subito ha quindi catturato l’attenzione di migliaia di telespettatori. Da lì, il suo percorso è sempre stato in ascesa.

Non tutti sanno che la sua vita è ora molto cambiata e che Cannoletta è andato via dall’Italia. Ecco cosa fa oggi.

Cosa fa oggi Massimo Cannoletta

Il divulgatore ha cambiato del tutto vita dopo la sua partecipazione a L’Eredità, che gli ha permesso di entrare a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. Da quel momento è infatti apparso anche in altri programmi tv, dove ha messo in evidenza le sue conoscenze sulle varie forme dell’arte e della cultura. Qualche anno fa, è infatti stato un volto fisso del programma pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Il suo ruolo è stato quello di divulgatore scientifico, un compito che gli ha permesso di mostrare al grande pubblico le sue conoscenze.

Al momento continua a lavorare come divulgatore di storia, arte, musica e cultura, non rinunciando però mai ai tanti viaggi che lo hanno sempre contraddistinto. In passato ha infatti compiuto, per ben due volte, il giro completo del mondo tenendo conferenze in varie lingue. Il suo nuovo lavoro è invece ora quello di inviato culturale nei Beni Fai, ma anche di redattore per le riviste Focus Storia e Focus. Proprio per quest’ultimo ha anche compiuto un giro del mondo di quattro mesi in nave.

L’ex protagonista de L’Eredità è inoltre sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, tanto che non ha mia rivelato molte informazioni su di lui. Le voci hanno però parlato in passato della presenza nella sua vita di una presunta fidanzata, che sarebbe anche molto famosa. Non si conosce l’identità della fanciulla che avrebbe conquistato il suo cuore, e non si sa nemmeno se queste indiscrezioni siano attendibili. Originario di Acquarica (provincia di Lecce), ha conseguito una laurea in Scienze Politiche e la sua passione lo ha portato a diventare divulgatore sulle navi da crociera. Lì metteva a disposizione dei turisti le sue conoscenze sui libri, sull’arte e sulla cultura in generale. Lui stesso è autore del libro Storie d’Italia: Vite straordinarie che raccontano un Paese meraviglioso.