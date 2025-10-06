I biscotti, in linea generale, sono tra i prodotti più amati e consumati, e questo perché la loro croccantezza e bontà è unica e dà tanta soddisfazione. Mette di buonumore, infatti, iniziare la giornata con una bella colazione con latte, caffè e biscotti e altro ben di Dio in tavola.

Fa avvertire una piacevole sensazione, che poi dà carica per affrontare la giornata. Tuttavia, c’è chi ama il gusto dei biscotti, ma li predilige leggeri e con meno grassi, ed ecco che entra in scena un tipo di biscotto come il grancereale, che conquista proprio per queste sue caratteristiche peculiari.

Si tratta di un alimento che contiene ingredienti in grado di agevolare la digestione e, soprattutto se si è a dieta o anche solo se si vuole restare in forma, contribuiscono a conferire quel senso di sazietà, importantissimo per non farsi trascinare dalla fame in eccesso.

Possiamo acquistare ovunque questo genere di biscotti, ma se decidiamo di farli in casa, si può risparmiare e al contempo godere di tanta bontà. Tutto sta, dunque, a procurarsi tutto l’occorrente, e in poco tempo, li si potrà preparare da sé.

Come fare i biscotti grancereale? Leggeri e gustosi, ti conquisteranno

Se volete preparare i suddetti biscotti, ecco gli ingredienti che dovrete assolutamente procurarvi, per farne almeno una decina.

Prendete, dunque, dei fiocchi d’avena, 100 g, e poi 90 g di farina integrale, nonché 80 di margarina. Aggiungete 100 g di zucchero di canna e una punta di bicarbonato e di sale. Una volta fatto, si è pronti per procedere.

Procuratevi un contenitore in cui andrebbe a mettere margarina, zucchero e sale, da mescolare bene finché non formerete un composto cremoso. A questo punto, prendete la farina, aggiungete anche l’avena e un pochino di bicarbonato.

Prendete il composto e lavoratelo finché non diventi una “palla”, che andrete a coprire con della pellicola trasparente. Una volta fatto, dovete farla restare in frigorifero per mezz’ora.

Prendete un tagliere e cospargetevi della farina, poi togliete il composto dal frigo e stendetelo col mattarello, in modo che si formi una sfoglia, che però non si deve assottigliare eccessivamente.

A questo punto usate un tagliabiscotti da 8 cm e create i suddetti biscotti, metteteli in una teglia dove precedentemente avrete poggiato carta da forno, e fate stare in frigo 30 minuti. I biscotti, in seguito, devono essere messi in forno, preriscaldandolo a 200°C. Il tempo di cottura è di 12 minuti, e dopo averli fatti raffreddare, sono pronti per essere gustati, con la bevanda che più vi aggrada.