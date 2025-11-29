La capitale italiana si prepara ad accogliere un evento culturale di grande richiamo: torna la Notte dei Musei con un ricco programma di iniziative che uniscono arte, musica e storia in una serata straordinaria.

L’appuntamento, promosso da Roma Capitale e realizzato con la collaborazione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e di Zètema Progetto Cultura, si svolge oggi con un’offerta culturale estesa e biglietti simbolici a 1 euro per la maggior parte dei musei cittadini.

Una serata tra musica e cultura: il programma della Notte dei Musei

L’edizione 2025 della Notte dei Musei a Roma si presenta con un calendario ricco di eventi che invadono la città fino a notte fonda. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, si intreccia con la storica manifestazione “Musei in Musica”, quest’anno dedicata al ricordo della grande artista italiana Ornella Vanoni, celebrata da numerosi musicisti e performer.

La serata prende il via alle 19.30 in piazza del Campidoglio, con il concerto inaugurale della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Da questo momento, la città si anima con oltre 100 spettacoli musicali e performativi in più di 50 spazi culturali. In programma si alternano concerti di musica etnica, jazz, pop, colonne sonore, swing, musica sacra e classica, con la partecipazione di oltre 150 artisti provenienti da diverse realtà musicali.

L’apertura straordinaria dei musei è prevista dalle 20.00 fino alle 2.00 del mattino successivo, offrendo un’occasione unica per visitare le collezioni capitoline con un biglietto simbolico a 1 euro. I possessori della Roma MIC Card potranno accedere gratuitamente ai principali musei. Tra i siti museali che aderiscono all’iniziativa con il biglietto a 1 euro figurano i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis e i Mercati di Traiano. L’ingresso è gratuito per tutti presso il Museo Napoleonico e il Museo Pietro Canonica, mentre altre sedi propongono alcune eccezioni tariffarie.

Tra queste, il Planetario di Roma mantiene la sua tariffazione ordinaria, richiedendo inoltre la prenotazione obbligatoria per l’accesso. Alcune mostre temporanee richiedono il pagamento di un biglietto ridotto: è il caso della rassegna “Cartier e il mito” ai Musei Capitolini e di “La Grecia a Roma” al Museo di Roma. Tuttavia, la mostra su Cartier è gratuita per i possessori della Roma MIC Card, confermando l’attenzione dell’organizzazione verso i fruitori abituali della rete museale cittadina.

In concomitanza con la Notte dei Musei, si svolge l’evento “Montecitorio a porte aperte”, che consente al pubblico di visitare Palazzo Montecitorio dalle 20.00 alle 00.30 di questa sera, sabato 29 novembre. L’ingresso è gratuito e rappresenta un’opportunità rara per esplorare gli spazi storici della Camera dei Deputati. La serata prende il via in piazza Montecitorio con il concerto della Banda musicale dell’Esercito italiano, sotto la direzione del Maestro Maggiore Filippo Cangiamila.

Il programma musicale include l’esecuzione dell’Inno nazionale e si conclude con l’Inno europeo, simboli di unità e coesione. Durante la visita a Palazzo Montecitorio, i partecipanti potranno assistere anche a esibizioni di danze e musica tradizionale sarda curate dall’Associazione “Nuovo Gruppo Folk Lungoni” di Santa Teresa di Gallura, arricchendo l’esperienza culturale con un tocco di folclore e tradizione popolare.