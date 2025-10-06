Dallo scontro per gli elettrodomestici fino agli aiuti economici per la spesa ma anche per i genitori che devono sostenere varie spese per gli studi dei propri figli, sono tanti i bonus che le persone in difficoltà economica possono richiedere. Un vero e proprio tesoretto stanziato per aiutare tutti coloro che non possono, ad esempio, affrontare anche le spese per una terapia psicologica.

Per chiedere, naturalmente, i vari sussidi previsti dalla legge è necessario rispettare dei requisiti economici e presentare la domanda entro determinati termini. Fondamentale è essere in possesso dell’Isee per poter verificare se si può presentare domanda ricevendo l’aiuto economico richiesto.

I requisiti per chiedere e ottenere tutti i bonus per le famiglie

Dal 15 settembre 2025 è tornato operativo il bonus psicologo 2025 destinato a sostenere le spese relative a sedute di psicoterapia con professionisti. Chi ha un Isee inferiore a 15mila euro può ottenere fino a 1500 euro di bonus che scende a 1000 euro se si ha un Isee nella fascia tra 15 e 30mila euro. Se il proprio Isee, invece, si trova nella fascia tra 30 e 50mila euro, l’aiuto economico è di 500 euro.

Per l’acquisto di grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici e frigoriferi è attivo anche il bonus elettrodomestici che consente di avere un aiuto di 100 euro che sale a 200 euro se si presenta l’Isee insieme alla domanda.

Chi ha bambini piccoli può chiedere, invece, il bonus asilo nido che varia in base all’età del bambino e ai requisiti economici della famiglia. Anche per questo bonus è necessario presentare l’Isee e, una volta ottenuto, ha una validità di tre anni purché continuino a sussistere i requisiti economici e anagrafici.

E’ possibile chiedere anche un bonus di 300 euro per sostenere l’attività sportiva dei ragazzi di età dai 6 ai 14 anni che appartengono a famiglie con un Isee fino a 15mila euro. Il bonus auto elettrica può essere chiesto da chi ha intenzione di comprare un’auto elettrica rottamando una vecchia vettura. L’importo del bonus è di 11mila euro con Isee fino a 30mila euro e 9mila euro con Isee tra i 30 e i 40mila euro.

La Carta dedicata a te di 500 euro è destinata ad essere utilizzata per la spesa alimentare per le famiglie in difficoltà. Non occorre fare domanda ma è l’Inps che stila la lista in base agli Isee non superiori a 15mila euro annui.

Il bonus affitto studenti, invece, mira ad aiutare le famiglie che sostengono le spese d’affitto per gli studenti fuori sede. Il sussidio di 279,21 euro è rivolto chi ha un Isee sotto i 20mila euro.