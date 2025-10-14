Rinnovato. Torna il Bonus Mamme, ma quest’anno contiene diverse novità. Questo bonus, che ha riscosso molta attenzione, non solo sarà confermato per il 2026, ma verrà anche potenziato, anche se al momento non è stata precisata l’entità dell’aumento.

Il bonus mamme lavoratrici è un contributo destinato alle lavoratrici dipendenti o autonome, che abbiano almeno due figli a carico. Attualmente, il contributo prevede un importo di 40 euro mensili per ogni mese lavorato, per un totale di 480 euro annui, erogato in un’unica trance a dicembre. La somma non è soggetta a tassazione, quindi è netta.

Il bonus è disponibile per le mamme che abbiano figli fino al decimo anno di età del più giovane, ma sono previsti alcuni requisiti specifici per l’accesso.

Novità per il 2026

Nel 2026, il bonus verrà potenziato, e l’onere di spesa, che nel 2025 ha raggiunto i 480 milioni di euro, potrebbe superare i 500 milioni di euro. Non solo il contributo sarà più generoso, ma il governo sta anche considerando modifiche ai criteri di accesso per ampliare la platea delle beneficiarie. Inoltre, si prevede l’introduzione di nuove misure a favore della famiglia e della natalità, come l’estensione del congedo parentale (già aumentato all’80% dello stipendio per tre mesi) e interventi sui quozienti familiari per agevolare chi ha più figli.

Un’altra proposta in fase di studio è l’introduzione di un bonus libri, sperimentato in alcune regioni come Lombardia e Veneto, e una riforma dell’Isee per delineare più accuratamente le condizioni economiche delle famiglie.

Il bonus mamme lavoratrici è destinato a mamme lavoratrici dipendenti o autonome (non in regime forfettario), con almeno due figli a carico fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo e mamme lavoratrici madri di tre o più figli, con contratto a tempo determinato o autonome non in regime forfettario, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Il contributo è limitato a chi ha un reddito annuo inferiore a 40.000 euro. Tuttavia, sono escluse dal bonus le lavoratrici a tempo indeterminato, le madri con un solo figlio, anche se disabile, le disoccupate, le lavoratrici autonome con regime forfettario, e le collaboratrici occasionali.

In alternativa, le lavoratrici a tempo indeterminato (che non hanno accesso al bonus) possono usufruire di un esonero parziale dai contributi previdenziali fino a un massimo di 3.000 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

A partire dal 2025, il bonus non verrà più erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, ma sarà necessario fare domanda all’Inps. Attualmente non sono stati forniti dettagli su come procedere, ma si prevede che le indicazioni precise arriveranno a breve, con l’erogazione del bonus fissata per dicembre 2025.