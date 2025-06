Nonostante le modifiche normative e le proroghe che si sono susseguite nel tempo, è ancora possibile usufruire di questa agevolazione fiscale per le spese sostenute nel corso del 2025, a patto di rispettare specifici requisiti e presentare la documentazione richiesta.

Il Superbonus 110% rimane uno strumento fondamentale per incentivare la riqualificazione energetica e antisismica degli immobili residenziali. In base alle disposizioni attuali, possono accedere alla detrazione coloro che effettuano interventi su unità immobiliari singole, condomini e edifici plurifamiliari, purché rispettino i termini stabiliti dalla legge.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la possibilità di estendere l’agevolazione anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ma solo in determinate condizioni. Per usufruire del beneficio fiscale per le spese effettuate nel 2025, è necessario che i lavori siano stati avviati entro il 30 giugno 2023 e che sia stata effettuata una spesa almeno pari al 30% del totale entro la fine dello scorso anno. Questa regola si applica agli interventi eseguiti su edifici unifamiliari, mentre per i condomini sono previste tempistiche più lunghe, con possibilità di completare i lavori entro il 31 dicembre 2025.

Documentazione necessaria per beneficiare del Superbonus 110%

Per poter fruire del Superbonus 110% relativo alle spese del 2025, è imprescindibile presentare una serie di documenti che dimostrino la corretta esecuzione degli interventi e il rispetto dei requisiti tecnici e normativi. Tra i principali documenti richiesti figurano:

Asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti la congruità delle spese e la conformità degli interventi ai requisiti del Superbonus, inclusi i miglioramenti energetici e sismici raggiunti.

rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti la congruità delle spese e la conformità degli interventi ai requisiti del Superbonus, inclusi i miglioramenti energetici e sismici raggiunti. Attestato di Prestazione Energetica (APE) , obbligatorio sia prima che dopo i lavori, per dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

, obbligatorio sia prima che dopo i lavori, per dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Documentazione amministrativa che comprovi l’inizio lavori e le autorizzazioni comunali necessarie.

che comprovi l’inizio lavori e le autorizzazioni comunali necessarie. Fatture e ricevute di pagamento tracciabili, da cui risulti inequivocabilmente la spesa sostenuta.

È inoltre importante sottolineare che dal 2023 è obbligatorio effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante, specificando il riferimento normativo e la causale legata al Superbonus: questa modalità serve a garantire la tracciabilità della spesa e a evitare abusi.

Il 2025 ha visto alcune modifiche rispetto agli anni precedenti, soprattutto in relazione alle tempistiche e alle categorie di immobili interessate. La legge di bilancio e successivi decreti hanno stabilito che, per gli edifici unifamiliari, il termine ultimo per potere usufruire del Superbonus è il 31 dicembre 2025, a condizione che il 30% dell’intervento sia stato completato entro metà 2023. Per i condomini e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti in edifici plurifamiliari, la finestra temporale si estende fino al 31 dicembre 2025 senza l’obbligo di aver completato una quota di spesa entro il 2023.

Ulteriori precisazioni riguardano la possibilità di cedere il credito o di utilizzare lo sconto in fattura, strumenti che continuano a essere fondamentali per agevolare l’accesso al Superbonus, soprattutto per i contribuenti che non dispongono di una liquidità immediata.

Le amministrazioni comunali e gli enti preposti hanno inoltre implementato piattaforme digitali e sportelli dedicati per facilitare la raccolta delle domande e la verifica della conformità, riducendo i tempi di attesa per l’approvazione delle pratiche.

Per i proprietari interessati a beneficiare del Superbonus 110% in questo anno, la chiave è dunque rispettare le scadenze e preparare con cura tutta la documentazione necessaria, in modo da evitare errori che potrebbero compromettere l’accesso all’incentivo fiscale.

L’opportunità di migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici rappresenta non solo un vantaggio economico immediato, ma anche un contributo importante alla sostenibilità ambientale. Di conseguenza, restare aggiornati sulle novità normative e sulle procedure è essenziale per sfruttare al meglio questo strumento.