La Carta “Dedicata a te” è stata confermata anche per il 2025 grazie alla nuova Legge di Bilancio, con uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro.

Si tratta di un bonus spesa erogato sotto forma di carta prepagata gestita da Poste Italiane, rivolto alle famiglie con basso reddito e in condizioni di difficoltà economica.

Tempistiche di attivazione della Carta “Dedicata a te” 2025

La distribuzione della Carta “Dedicata a te” negli anni precedenti ha seguito queste fasi:

aprile 2023

giugno 2024

Tenendo conto di questo calendario, è plausibile prevedere che l’attivazione per il 2025 avvenga tra fine giugno e inizio luglio. I beneficiari selezionati riceveranno comunicazioni ufficiali dal proprio Comune di residenza con indicazioni precise sul ritiro della carta presso l’ufficio postale designato. Le carte già attive negli anni passati saranno automaticamente ricaricate senza necessità di sostituzione. Questo semplifica l’accesso al beneficio per i titolari che ne hanno già usufruito.

L’assegnazione della carta avviene in modo automatico, senza che sia necessario presentare domanda. La selezione è curata da INPS in collaborazione con i Comuni e si basa sull’incrocio di dati anagrafici e reddituali. I principali criteri per ottenere il bonus sono:

ISEE inferiore a 15.000 euro

Priorità alle famiglie con più componenti e presenza di minori

Nessun altro sostegno economico attivo, come Reddito di cittadinanza o Assegno di Disoccupazione (ADI)

Residenza obbligatoria in Italia

I controlli sono effettuati in modo automatico dall’INPS, dai Comuni e da Poste Italiane per garantire la correttezza dell’assegnazione. Dopo le verifiche, il Comune notificherà ai beneficiari la possibilità di ritirare la carta presso l’ufficio postale indicato. La Carta “Dedicata a te” è una Postepay prepagata utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e per spese effettuate presso supermercati convenzionati.

Oltre alla funzione principale di sostegno alla spesa alimentare, in alcuni casi la carta potrà essere impiegata anche per pagare carburante o abbonamenti ai trasporti locali, ma solo in base a quanto stabilito dal decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura, atteso a breve. Inoltre, sono previste convenzioni con vari esercizi commerciali che potrebbero offrire sconti o promozioni aggiuntive per i titolari della carta, incrementando così il valore del bonus e agevolando ulteriormente le famiglie in difficoltà.

Il meccanismo di assegnazione e utilizzo della Carta “Dedicata a te” rappresenta un intervento mirato per contrastare le condizioni di disagio economico, garantendo un aiuto concreto e diretto alle famiglie più vulnerabili. La pubblicazione del decreto attuativo sarà determinante per definire con precisione tutte le modalità operative e le ulteriori possibilità di utilizzo della carta nel corso del 2025. Le famiglie interessate sono invitate a monitorare le comunicazioni ufficiali provenienti dal proprio Comune e dagli enti preposti per non perdere la possibilità di usufruire del bonus.