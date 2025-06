Carrefour, è ormai un punto di riferimento per centinaia di clienti, non solo per la spesa quotidiana ma anche per offerte lampo e prezzi imbattibili. Trovare l’occasione giusta è spesso questione di pochi minuti, grazie anche all’attenzione della nota catena di supermercati alle richieste e ai bisogni dei propri clienti.

E proprio nel periodo pre-vacanze, Carrefour decide di mettere in sconto un prodotto fondamentale per ogni turista provetto che vuole essere pronto alla partenza. Perché chi aspetta già con ansia le vacanze estive, deve tenere a mente che prima della partenza c’è un momento cruciale, quello dei preparativi.

La valigia perfetta per ogni occasione

Proprio in questo periodo, con l’estate alle porte, Carrefour ha messo in vetrina un prodotto che fa gola, la valigia American Tourister Bon Air. Compatta, resistente, maneggevole e soprattutto in super offerta: 59,90 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo originale, già così un affare imperdibile.

Organizzare le vacanze non significa solo scegliere la meta o prenotare un volo, vuol dire anche pensare a come preparare tutto al meglio. Serve spazio, leggerezza, praticità e affidabilità, tutte caratteristiche offerte da questa Bon Air, disponibile in diverse colorazioni, nera, blu e turchese, per uno stile cool.

Le dimensioni sono perfette per un bagaglio a mano,55 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 20 cm di profondità, per un volume totale di 31,5 litri. Il peso contenuto di soli 2,5 kg la rende ideale anche per viaggi brevi o veloci weekend fuori porta, senza dover rinunciare a nulla.

Il design è moderno, brillante e allegro, si distingue facilmente sul nastro bagagli, perché soprattutto in vacanza, anche l’occhio vuole al sua parte. Le ruote girevoli a 360°, quattro in tutto garantiscono inoltre una manovrabilità fluida anche nei corridoi affollati degli aeroporti, spostarla diventa quasi un gioco.

All’interno, la valigia è pensata per ottimizzare ogni spazio al meglio, sfruttando tre tasche interne, tra cui una in rete con chiusura a cerniera. Si potranno organizzare vestiti e accessori in modo ordinato e c’è anche un’etichetta per l’indirizzo, così da non perdere mai di vista il proprio bagaglio.

La sicurezza è un altro punto di forza, la serratura a combinazione TSA permette di viaggiare sereni anche in caso di controlli doganali improvvisi. L’allacciatura con zip e la maniglia a scomparsa completano poi un prodotto che unisce praticità e stile, perché in vacanza tutto deve essere al top.