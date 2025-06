L’estate è il momento in cui tutto sembra più bello, quello in cui chi lavora va in ferie, gli studenti sono in vacanza e in tanti pianificano viaggi. Il meteo favorevole fa sì che ci si sposti da una parte all’altra del Paese, o anche andando all’estero. È l’occasione per fare nuove amicizie, soprattutto in spiaggia.

Per recarsi al mare, però, bisogna prepararsi e avere tutto l’occorrente. Con il cambio di stagione, per quanto riguarda i vari capi ci saranno cose che non entrano più, e magari si dovrà ricomprarle. In particolare i costumi, per andare in spiaggia.

Se vuoi risparmiare e goderti il mare con tutto ciò che ti serve per trascorrere le vacanze in serenità, da Lidl trovi molte cose utili da portare in spiaggia.

In questo discount puoi trovare molte offerte e sconti su vari prodotti, e c’è l’imbarazzo della scelta. Non solo cibo di qualità, dunque, ma anche prodotti che spaziano dal settore casalinghi al fai da te e giardinaggio, moda e accessori, prodotti per l’igiene personale e molto altro ancora.

Approfitta dunque di queste offerte per andare in spiaggia con tutto l’occorrente.

Lidl, con questi prodotti trascorrerai momenti gradevoli al mare: le proposte e le offerte in corso

Partiamo, dunque, dalle offerte Lidl che riguardano l’abbigliamento per andare in spiaggia. Sono disponibili capi di misure da 38 a 44, reggiseno più bikini o slip-bikini donna, al prezzo di 3.99 euro.

Per gli uomini, invece, vi sono gli shorts mare Puma a 17.99 euro. Le misure sono disponibili dalla taglia M alla XL. Sia per uomini sia per donne, da Lidl si trovano le ciabatte da mare Puma, al costo di 14.99 euro. Per le donne, le misure vanno da 37 a 42, per gli uomini da 40.5 a 46.

Sono perfette per muoversi in spiaggia, soprattutto se fa molto caldo e la sabbia brucia, nelle ore di punta. Al mare, spesso, viene voglia di mangiare. E talvolta, per risparmiare, si opta per portarsi il cibo da casa.

A questo scopo, sarà utile portare con sé una comoda borsa termica, dotata di SUP e tasche laterali. È ottima per portare cibo e bevande non solo in spiaggia, ma anche se si vuole organizzare un pic nic. Il costo è 9.99 euro.

Da non perdere, per svagarsi, anche pallone da spiaggia, materassino, salvagente per bambini a 1.99 euro. E poi il materassino gonfiabile a 2.99 euro. Si tratta di un vero e proprio oggetto di relax, adatto per prendere il sole sull’acqua.