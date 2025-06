Con l’arrivo dell’estate, chiudono i programmi che hanno fatto compagnia ai telespettatori per tutto l’inverno e arrivano gli show estivi dedicati prevalentemente alla musica. Se la Rai sta già trasmettendo il Tim Summer Hits 2025 con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu, Mediaset punterà ancora una volta su Battiti Live, la kermesse musicale di Radio Norba che, per l’edizione 2025, ha come location Molfetta.

Sul palco, a condurre lo show musicale che andrà in onda su canale 5 per le cinque settimane di luglio ci saranno, per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi e Alvin. A loro si unirà anche Nicolò De Devitiis. A rendere lo show assolutamente impedibile è la presenza di alcuni dei cantanti più seguiti della scena musicale italiana ma anche le numerose coreografie che accompagnano le performance degli artisti.

Sul palco, inoltre, quest’anno ci saranno anche due ex allievi di Amici che hanno conquistato la totale fiducia di Mediaset grazie al loro talento.

Amici: chi sono gli ex allievi premiati da Mediaset

Luglio è un mese caldissimo per le reti Mediaset. Il 2 luglio, infatti, sarà il giorno della finalissima dell’Isola dei Famosi 2025 mentre giovedì 3 luglio andrà in onda la prima e attesissima puntata di Temptation Island 2025. Luglio, tuttavia, segnerà anche l’inizio di Battiti Live 2025, da anni in onda sulle reti Mediaset con grandissimo successo.

Come ogni anno, in ogni puntata di Battiti Live, saliranno sul palco tanti artisti, ma anche un corpo di ballo che, con varie coreografie renderanno affascinanti le varie esibizioni. Tra i ballerini ci saranno anche due allievi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ad essere premiati da Mediaset con la partecipazione ad un altro programma di grande successo, infatti, sono stati Alessio Di Ponzio, che ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio e Asia De Figlio, entrata nella scuola poco prima dell’inizio del serale che ha conquistato molto prima di altri allievi. La sua avventura nel serale, però, si è conclusa durante la prima puntata.

Alessio e Asia, così, si sono uniti al corpo di ballo di Battiti Live di cui fanno parte altri ex allievi di Amici di precedenti edizioni ovvero Martina Miliddi, Maddalena Svevi, Giovanni Tesse e Marisol Catellanos che è stata la vincitrice della categoria ballo della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Sono tanti, dunque, gli ex allievi di Amici che riescono a trovare lavoro anche in altri programmi Mediaset. In attesa di scoprire i nomi dei nuovi allievi, il pubblico potrà rivedere i propri beniamini nuovamente su canale 5.