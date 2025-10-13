Negli ultimi mesi, molti esercenti hanno rivolto lo sguardo verso nuove misure di sostegno economico, per alleggerire le difficoltà legate alla chiusura delle attività commerciali. L’INPS ha quindi deciso di dare il via a nuova iniziativa per supportare le attività in chiusura, con un sostegno concreto per gli esercenti

Dedicato, quindi, a chi ha affrontato la difficile scelta di chiudere la propria attività commerciale, questo bonus offre sicurezza economica durante il periodo di transizione. Gli esercenti interessati devono quindi controllare attentamente i requisiti e presentare la domanda entro i termini, evitando ritardi che potrebbero compromettere l’accesso ai pagamenti mensili.

Il nuovo bonus per gli esercenti

L’INPS ha avviato il pagamento dell’indennità commercianti 2025, un assegno mensile per chi ha cessato definitivamente la propria attività e presentato domanda entro il termine. La misura, attiva dal 2019 e resa strutturale dalla Legge di Bilancio, rappresenta un sostegno concreto per i negozianti che interrompono il lavoro anticipatamente.

L’importo dell’indennità corrisponde al trattamento minimo INPS per il 2025, pari a 603,40 euro mensili e viene erogato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Il pagamento segue le stesse modalità e scadenze dei trattamenti pensionistici ordinari, garantendo regolarità e continuità nel ricevere l’assegno senza complicazioni burocratiche.

Per accedere alla misura, è necessario aver cessato definitivamente l’attività commerciale, restituendo eventuali licenze e cancellando la registrazione dal Registro delle imprese. Non è sufficiente cedere l’attività a terzi o trasferire quote societarie, l’indennità richiede la cessazione completa e documentata della gestione commerciale dell’attività.

Occorre rispettare l’età minima prevista, sessantadue anni per gli uomini e cinquantasette per le donne, così come cinque anni di iscrizione nella Gestione speciale commercianti. Inoltre, non si può svolgere alcuna attività lavorativa, né autonoma né dipendente; in caso, è obbligatorio comunicarlo all’INPS entro trenta giorni, sospendendo il pagamento.

L’indennità può essere cumulata con altri trattamenti pensionistici, fatta eccezione per la pensione di vecchiaia, che comporterebbe la cessazione dell’erogazione del beneficio. La domanda va presentata esclusivamente online tramite il portale INPS, utilizzando il servizio dedicato “Domanda di indennità commercianti”, per garantire la corretta gestione della pratica.

In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center INPS o ai patronati, che offrono supporto nella compilazione e nella verifica della documentazione necessaria per accedere. Dopo la verifica dei requisiti, l’INPS procede all’erogazione mensile secondo il calendario dei pagamenti pensionistici, assicurando la continuità della misura fino al raggiungimento dell’età pensionabile.