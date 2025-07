Il bonus di cui vi stiamo parlando è davvero rilevante, dato che può arrivare alla bellezza di 1.955 euro. Non è un beneficio dell’ultima ora, tuttavia la Legge di Bilancio 2025 ha confermato l’aumento dell’importo massimo.

Si tratta di una detrazione sui redditi percepiti riconosciuta in automatico in busta paga o a conguaglio con la dichiarazione dei redditi. Per chi rientra in una fascia di reddito medio bassa, il bonus è riconosciuto totalmente, a differenza di chi supera una certa soglia con il proprio reddito. Riguarda principalmente lavoratori dipendenti e pensionati. Detto questo, in cosa consiste? Nelle prossime righe cercheremo di capirlo in maniera più approfondita.

Bonus da quasi 2.000 euro: a chi spetta

Il contributo spetta a chi, nel 2024, ha agito da lavoratore dipendente a tempo indeterminato, lavoratore dipendente a tempo determinato, apprendista, lavoratore part time, tirocinante, è stato in Naspi e ha percepito la pensione. La detrazione va considerata e riproporzionata al reddito del lavoro o alla pensione percepita. Viene percepita mese dopo mese in busta paga con l’effetto di ridurre le trattenute Irpef sullo stipendio. Si può anche ricevere l’intera somma nella dichiarazione dei redditi annuale.

Per tutti coloro che non hanno richiesto le detrazioni da lavoro dipendente per il 2024 in busta paga o nel cedolino di pensione, il rimborso arriverà a partire dal mese di luglio 2025. Ma quanto spetta agli aventi diritto? Varia molto rispetto all’aumento del reddito. Comunque, nel caso specifico dei dipendenti, viene calcolata così; 1.955 euro per chi ha 15.000 euro di reddito; 1.910 € per redditi dai 15.001 ai 28.000. Per quanto riguarda la pensione, esattamente come il calcolo concernente i lavoratori dipendenti, varia molto all’aumentare del reddito, tuttavia cambiano le formule per il calcolo definitivo. Arrivano alla somma finale, possiamo considerare che:

1.955 euro per redditi fino a 8.500 euro;

700+1.255 € per redditi da 8.500 a 28.000 €;

Per redditi tra 28.0001 e 29.000 , la detrazione aumenta di 50 euro.

Si tratta di un contributo molto importante per moltissime persone in tutta Italia, considerando anche le difficoltà economiche che purtroppo da un sacco di tempo investono a dir poco tanti e tante cittadini e cittadine d’Italia. Difficile dire quando vi sarà una svolta, nel frattempo però vengono propsoti bonus che hanno l’obiettivo e la facoltà di rendere migliore possibile la vita di tantissimi cittadini.

Per quanto possano sembrare ‘soli’ 2.000 euro, per molte persone rappresentano una vera e propria boccata d’aria fresca. E anche se magari non è la soluzione definitiva a tutti quanti i problemi, è comunque un ottimo inizio.