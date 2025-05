Certi dettagli sembrano spesso insignificanti, vengono ignorati e sottovalutati, ma nascondono frequentemente risvolti inattesi, specialmente per chi sa cosa vogliono dire. Specialmente quando si parla di documenti ufficiali e contratti, sapere dove guardare e riconoscere le varie sigle è una vera necessità da non ignorare.

Parlando di invalidità civile, per esempio, bisogna subito cercare di capire cosa sono i vari codici e termini che troviamo nel verbale d’invalidità. Se di norma, molti di concentrano solo sulla percentuale riconosciuta, ci sono anche altri elementi a cui fare riferimento per capire cosa spetta.

Codice 03, ma non solo, le classificazioni più importanti

Tra gli elementi del verbale da tenere in considerazione, ci sono dei codici numerici che indicano la classificazione del tipo di disabilità, secondo il verbale. Queste classificazioni servono a definire il tipo di aiuti e sostegni che sono necessari al soggetto invalido, riconoscerli, quindi, vuol dire conoscere i propri diritti.

Il codice, forse, più importante è sicuramente il codice 03, questo perché indica che la persona ha diritto alla cosiddetta indennità di accompagnamento. Si tratta di un sostegno economico mensile dell’INPS concesso a chi non è in grado di compiere le azioni quotidiane senza assistenza continua.

Un aiuto più che concreto, che specialmente negli ultimi tempi è diventato sempre più fondamentale nella vita di molti disabili, che vivono solo di quello. Fortunatamente è una misura a sostegno del reddito ma che non dipende da quest’ultimo, l’indennità è derivata solo dalla gravità della condizione di invalidità.

Per ottenere il codice 03 e quindi la relativa indennità di accompagnamento mensile, però, non basta essere inseriti nella classe del 100% di invalidità. Sarà la commissione medica ad assegnare il codice, certificando con le necessarie verifiche che il soggetto del verbale abbia effettiva necessità di accompagnamento.

Spesso è grazie a questo sostegno che molte famiglie riescono ad affrontare con un po’ più di serenità le sfide di ogni giorno. E fortunatamente non è l’unico sostegno a disposizione degli invalidi che fanno richiesta per la 104, ma viene affiancato, per esempio, dal codice 05.

Anche se in questo caso non si parla di denaro, il codice 05 rappresenta un’opportunità di cresci e autonomia per l’individuo disabile. Indica il diritto all’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato, aprendo così la strada a percorsi facilitati per trovare lavori adatti alle proprie necessità.