C’è chi aspetta i saldi per rinnovare il guardaroba e chi invece approfitta delle promozioni giuste per dare una svolta agli spazi di casa. Se sei tra quelli che cercano qualità, stile e funzionalità senza spendere una fortuna, le nuove offerte Lidl dedicate all’arredo bagno fanno al caso tuo.

E sì, parliamo proprio di mobili veri e propri, solidi, che arredano e organizzano allo stesso tempo, senza appesantire l’economia della famiglia. Lidl, infatti, ha pensato a chi desidera un bagno più ordinato, accogliente e perché no, anche rilassante, senza dover investire cifre esorbitanti.

La nuova linea mobili di Lidl

Ecco allora in arrivo nei punti vendita Lidl la nuova linea firmata Livarno Living, pensata per trasformare anche il bagno in una vera oasi. Ovviamente, tutto senza spendere un occhio della testa e portandosi a casa tutta la qualità che solo Lidl sa proporre a queste condizioni.

Tra le proposte più interessanti c’è il mobiletto con due cassetti e due ante a soli 39,99 euro, ideale per chi ha poco spazio. Grazie al rivestimento esterno antigraffio e in resina melamminica, questo mobile resisterà a tutti gli urti e all’acqua senza perdere colore o graffiarsi.

Se serve più capienza, la cassettiera a tre cassetti a 59 euro è perfetta per tenere tutto in ordine, dagli asciugamani ai prodotti di bellezza. Anche questo mobile è di qualità ottima e grazie allo stile classico si adatta perfettamente a ogni ambiente, dal più moderno al più vintage.

Non manca lo scaffale con cassetto a 64 euro, soluzione versatile che si adatta anche ad altri ambienti della casa, ingresso e camera da letto. Piccolo e pratico, questo scaffale più sembrare sottile ma proprio per questo è particolarmente utile per riempire spazi stretti che rimarrebbero altrimenti inutilizzati.

Se invece volete una soluzione tutto-in-uno, c’è il mobile con due scomparti e tre cassetti a 69 euro, un piccolo alleato di design funzionale. Un po’ più grande, rispetto agli altri mobili in offerta, lo stile e la qualità Lidl rimangono comunque invariati, perché non serve rinunciare a nulla.

Ogni pezzo è realizzato con attenzione ai dettagli, finiture curate e uno stile minimal che si integra facilmente con qualsiasi arredamento. In poche mosse, e con una spesa contenuta, è possibile dare nuova vita al proprio bagno, trasformandolo in uno spazio ordinato, rilassante e curato proprio come in una spa.