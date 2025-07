Basta davvero poco per rendere la propria camera da letto, un vero e proprio sogno. Si pensa sempre a spendere chissà quali cifre per renderla impeccabile, ma la realtà è che quando si ha gusto, è sufficiente usare i giusti mobili e accessori, anche a prezzi inferiori, e il gioco è fatto.

La camera da letto è un ambiente molto importante in casa, in quanto è il luogo del relax, di un sonno rigenerante e molto altro ancora. Tra gli acquisti fondamentali per una stanza da letto, ci sono un buon materasso, su cui riposare e tutelare la postura, dei cuscini soffici e comodi su cui lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo, ad esempio.

E che dire della biancheria? Deve essere morbida, traspirante, piacevole. Una camera da letto rigenerante prevede anche un’illuminazione regolabile, soffusa, colori della stanza caldi e che invitino al rilassamento.

Se la tua stanza necessita di essere rigenerata, puoi acquistare questi accessori Lidl a un prezzo davvero molto conveniente. Da Lidl c’è davvero di tutto, e anche per la camera da letto ci sono soluzioni molto interessanti. Ecco quali e relativi prezzi.

Lidl, con questi prezzi pazzeschi puoi dare un nuovo volto alla tua stanza da letto

In una stanza da letto deve regnare il comfort, e tutto da parte dagli accessori che devono adattarsi alle varie esigenze.

Da Lidl è possibile acquistare un completo lenzuola Livarno Home per letto singolo a soli 12.99 euro, o matrimoniale, a 17.99 euro. Perfetto per coprire materasso, cuscini ecc., nonché confortevole, stiloso, per rendere il riposo davvero invitante.

Sempre del marchio Livarno Home, è possibile comprare un lenzuolo con angoli in versione singola 4.99 euro, e matrimoniale 7.99 euro. È avvolgente, e permette al materasso di durare molto di più. ll coprimaterasso, stesso marchio, costa 9.99 euro.

Il cuscino con campo climatizzato ha un costo di 9.99 euro ed è possibile regolarne la temperatura. Si tratta di un oggetto adatto soprattutto a coloro che di notte tendono a sudare molto.

Da Lidl puoi trovare anche un pratico cuscino per collo, ginocchio e schiena, perfetto per lenire dolori muscolari. Il cuscino per il collo è particolarmente utile in viaggio, mentre quello per le gambe lo è se si dorme di lato. Il cuscino per la schiena è invece molto utile se si desidera stare seduti a letto, con ogni comfort. Su questi articoli c’è uno sconto del 25%, ergo il costo è 5.99 euro.