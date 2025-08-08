Il recente messaggio Inps n. 2425, datato 1° agosto, affronta un nodo delicato che riguarda la riclassificazione d’ufficio del codice Ateco da parte dell’ente previdenziale e le conseguenze che questa può avere sulle indennità di disoccupazione Naspi. La questione riguarda soprattutto quei lavoratori che, a seguito di un cambiamento nell’inquadramento dell’attività economica dell’impresa, potrebbero trovarsi in una zona grigia. Ma l’Inps ha dissipato ogni dubbio: il diritto alla Naspi resta valido, anche in presenza di errori o dichiarazioni scorrette da parte dei datori di lavoro. La responsabilità delle imprese non ricade quindi sui dipendenti.

Nessun impatto retroattivo sulle indennità già erogate

Quando l’Inps corregge d’ufficio l’inquadramento contributivo di un’azienda – passando, ad esempio, da attività agricola a commerciale – lo fa sulla base di controlli interni sull’attività effettiva svolta. Questo può accadere se, ad esempio, un’impresa classificata come agricola opera in realtà in ambito industriale o nei servizi. In questi casi, il cambio di codice Ateco comporta l’adeguamento della gestione contributiva dell’azienda, ma non incide in maniera retroattiva sul diritto alla Naspi dei lavoratori.

Secondo l’Istituto, nessun effetto penalizzante può colpire il lavoratore, che rimane estraneo alla decisione amministrativa. Questo principio si ricollega direttamente all’articolo 38 della Costituzione, che tutela i diritti dei cittadini in caso di disoccupazione involontaria. Il diritto alla tutela economica, quindi, non può essere annullato per errori non imputabili al dipendente.

Il messaggio n. 2425 aggiorna inoltre la circolare Inps n. 56 del 23 aprile 2020, chiarendo che non c’è obbligo di restituzione dell’indennità ricevuta, anche nei casi in cui la domanda fosse stata presentata con riferimento a un inquadramento errato e i termini per presentare una nuova richiesta siano scaduti.

Compensazioni e limiti: cosa succede con le nuove domande

Se invece i termini per la nuova richiesta non sono ancora scaduti, il lavoratore potrà presentare una nuova domanda di disoccupazione (Naspi o agricola, a seconda del nuovo inquadramento). In questo caso, l’Inps procederà con una compensazione tra l’indennità già percepita e quella corretta, calcolata secondo la gestione attuale.

Il meccanismo, però, ha un limite preciso. La compensazione può essere effettuata solo fino a concorrenza dell’importo dovuto: se il lavoratore ha già ricevuto più di quanto spettava, l’Inps non potrà richiedere la restituzione della differenza. Il debito residuo viene quindi annullato, evitando qualsiasi aggravio economico al dipendente.

Questa misura, afferma l’ente, mira a garantire certezza e tutela dei diritti anche in caso di situazioni complesse generate da inadempienze o errori formali da parte delle imprese. È importante ricordare che, in caso di riclassificazione per comportamento elusivo del datore – come l’indicazione intenzionale di un’attività agricola per risparmiare sui contributi – l’azienda dovrà comunque versare i contributi mancanti e potrà essere sanzionata. Ma questo non pregiudica i diritti dei lavoratori, che restano intatti.