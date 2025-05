Il mese di giugno 2025 si presenta come un periodo cruciale per non perdere importanti opportunità di sostegno.

Le agevolazioni previste per il mese di giugno, legate all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), richiedono una tempestiva presentazione o aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Approfondiamo quindi quali bonus possono essere richiesti entro il 30 giugno 2025 e quali condizioni devono essere soddisfatte.

Contributo bollette e non solo

Il Decreto Bollette (D.L. 19/2025) prevede un contributo una tantum di 200 € per le famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 €.

Questo bonus è stato introdotto per contrastare l’aumento dei costi energetici e viene erogato automaticamente sulla bolletta in tre rate, senza necessità di presentare domanda, a condizione che la DSU 2025 sia stata trasmessa all’INPS. Inoltre, è possibile cumulare questo bonus con il bonus sociale ordinario, offrendo così un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà economica.

Voucher elettrodomestici: sconto fino a 200 €

Per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, dal 2025 è stato attivato un voucher fino a 200 €, applicabile direttamente in fattura presso rivenditori convenzionati. Questo incentivo è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 €.

È fondamentale presentare la domanda online tramite la piattaforma PagoPA prima di effettuare l’acquisto dell’elettrodomestico, in modo da ricevere lo sconto al momento della transazione.

Bonus asilo nido: rimborso fino a 3.600 €

Per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 €, il Bonus Asilo Nido offre un rimborso delle rette pari a 3.000 €. Tuttavia, nel caso in cui ci sia un secondo figlio nato dopo il 1° gennaio 2024, l’importo può salire fino a 3.600 €.

Sebbene la scadenza ufficiale per la domanda sia fissata al 31 dicembre 2025, è consigliabile inoltrarla entro il mese di giugno per garantire un accredito più rapido.

Bonus nascita: 1.000 € per i nuovi nati

Per ogni nuovo nato o adottato, il Bonus Nascita 2025 prevede un’erogazione di 1.000 € per famiglie con un ISEE fino a 40.000 €. Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma INPS entro 60 giorni dalla nascita.

Per le nascite avvenute prima del 17 aprile 2025, il termine ultimo per la richiesta è fissato al 16 giugno 2025. Superato questo limite, la domanda non potrà più essere accettata.

L’importanza dell’ISEE aggiornato

Per accedere a tutti i bonus menzionati, è fondamentale avere un ISEE aggiornato. Le modifiche apportate al calcolo dell’ISEE dal 3 aprile 2025 prevedono l’esclusione di titoli di Stato e libretti fino a 50.000 € dal patrimonio, maggiorazioni per disabili e nuclei familiari numerosi, e la disponibilità di una DSU precompilata online.

È possibile aggiornare la DSU tramite CAF, patronati o direttamente sul portale INPS utilizzando SPID, CIE o CNS.

Riepilogo dei bonus da richiedere

Ecco un riepilogo dei bonus da richiedere entro giugno 2025:

Bonus Bollette : 200 € per ISEE ≤ 25.000 €, erogato automaticamente.

: 200 € per ≤ 25.000 €, erogato automaticamente. Bonus Elettrodomestici : fino a 200 € per ISEE < 25.000 €, domanda online entro il 30 giugno 2025.

: fino a 200 € per < 25.000 €, domanda online entro il 30 giugno 2025. Bonus Asilo Nido : fino a 3.600 €, domanda tramite INPS .

: fino a 3.600 €, domanda tramite . Bonus Nascita: 1.000 € per ISEE ≤ 40.000 €, domanda entro 60 giorni dalla nascita.

I prossimi mesi rappresentano un’opportunità imperdibile per le famiglie italiane per accedere a questi importanti aiuti economici. Non perdere queste scadenze, il tempo stringe!