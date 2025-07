A volte si pensa che certi meccanismi fiscali siano riservati solo agli esperti del settore o a chi ha entrate molto elevate. E invece basta una semplice dichiarazione per cambiare, in meglio, il proprio bilancio familiare, un gesto che sembra formale può infatti nascondere un potenziale inatteso.

È il caso del modello 730, dichiarazione che in molti temono per via dell’associazione ormai scontata e immediata con il pagamento di imposte e tasse. Eppure, per moltissimi pensionati rappresenta altro, uno strumento per recuperare soldi e in alcuni casi, aumentare concretamente l’importo mensile della pensione, grazie a rimborsi e detrazioni.

Aumenta la tua pensione grazie al 730 precompilato

Quando l’INPS eroga la pensione, di norma trattiene direttamente l’Irpef dal totale dell’assegno pensionistico, tramite un’aliquota calcolata sul reddito presunto annuo e imposta sul lordo. Nel caso di una pensione lorda di 1.500 euro, l’Irpef annua può arrivare anche a 4.485 euro, quando detratta ogni mese con regolarità.

Ma spesso, chi percepisce solo la pensione, non tiene in considerazione che può aver sostenuto spese che danno diritto a ulteriori detrazioni fiscali. Mutui, spese mediche, assicurazioni, lavori di ristrutturazione, tutte queste voci vanno tenute in alta considerazione perché possono generare sconti fiscali significativi che incidono parecchio.

Per esempio, un pensionato con detrazioni per 3.797 euro riesce di fatto ad azzerare l’Irpef dovuta, ottenendo così un rimborso in busta paga. Il rimborso sarà ovviamente corrispondente alle detrazioni, con una pensione netta che passa così da 1.250 euro a 1.500 euro al mese totali

Se le spese sostenute sono sufficienti a coprire tutta l’Irpef già versata, allora il pensionato ha diritto al rimborso completo delle detrazioni. Ma tale rimborso arriva solo con la presentazione della dichiarazione, senza il 730, quindi quei soldi rimarrebbero bloccati nelle casse del Fisco.

L’aspetto più interessante è che si tratta di somme già versate e che quindi possono semplicemente tornare nelle tasche del contribuente che li ha generati. Nessun trucco, nessun artificio, solo il legittimo diritto a vedersi riconosciute delle detrazioni previste dalla legge, spesso sconosciute o sottovalutate, ma comunque regolari e normali.

Insomma, la dichiarazione dei redditi non è solo un obbligo, ma può trasformarsi in una vera opportunità per migliorare lo stile di vita, senza preoccupazioni. Conoscere le regole del gioco e sapere come sfruttarle è il primo passo per migliorare la propria situazione economica, alla fine basta solo un 730 fatto con attenzione.