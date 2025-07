A volte basta un cambiamento apparentemente piccolo per rivoluzionare le abitudini quotidiane, ciò che sembrava semplice e informale può diventare all’improvviso materia di legge. E quando entrano in gioco sanzioni salate, l’attenzione deve essere massima, perché chi non si adegua rischia grosso, in questo caso anche una multa salatissima.

Un recente aggiornamento del codice stradale, da parte del Ministero dei Trasporti, ha introdotto delle nuove regole che risultano ancora sconosciute ai più. Ciononostante, le multe sono già valide e iniziano a fioccare per tanti italiani, che ignari della legge si trovano a commettere infrazioni su infrazioni.

La nuova multa da 400euro, come evitarla

È ufficiale, i monopattini elettrici dovranno avere una targa, lo ha stabilito il Ministero dei Trasporti con il decreto n. 210 del 27 giugno 2025. Questa novità rende definitivo l’obbligo di immatricolazione per questi veicoli elettrici a due ruote, ormai sempre più diffusi nelle città come alternativa alla mobilità quotidiana.

Dopo un lungo periodo di transizione, ora non ci sono più scuse, chi non si mette in regola rischia multe fino a 400 euro. L’obbligo riguarda tutti i monopattini privi di sedile, con un solo motore e manubrio, condotti in posizione eretta, cioè quasi tutti i modelli più comuni.

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai mezzi a propulsione elettrica come indicato nel decreto del 2022, che aveva introdotto specifiche tecniche e dotazioni obbligatorie. Sono però esclusi dall’obbligo bici elettriche, e-bike e velocipedi a pedalata assistita, restringendo quindi il campo d’azione del decreto solo a specifici veicoli.

Tra le caratteristiche richieste dal decreto ci sono la potenza massima del motore di 0,5 kW, assenza di seduta, presenza di luci anteriori e posteriori. Devono essere presenti anche campanello, freni doppi, frecce direzionali e luce di stop posteriore, tutti requisiti pensati per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada.

La vera novità, però, è la targa adesiva identificativa, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che dovrà essere installa sul mezzo e ben visibile. Avrà forma rettangolare, misura 50×60 mm, plastificata, autoadesiva e dotata di serigrafie anticontraffazione, composta da sei caratteri alfanumerici e riporterà anche l’emblema della Repubblica Italiana.

Ogni combinazione sarà unica e associata al proprietario tramite il portale ministeriale, come una vera e propria targa automobilistica da tenere sempre in condizioni ottimali. Il contrassegno dovrà essere applicato in modo visibile, sul parafango superiore o sul piantone dello sterzo, tra i 20 e i 120 cm dal suolo.

Saranno vietate lettere ambigue e combinazioni ritenute sensibili per motivi di sicurezza, l’obiettivo è garantire l’identificabilità immediata del mezzo, come accade già per altri. Le sanzioni per chi circolerà senza targa andranno da 100 a 400 euro e nei casi più gravi il mezzo potrà anche essere sequestrato.