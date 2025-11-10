Camminare apporta grandi benefici all’organismo contribuendo a mantenere in salute il fisico. Camminare ogni giorno, anche per poco tempo, infatti, migliora la salute cardiovascolare, aiuta a controllare il controllo del peso, rafforza i muscoli riduce lo stress.

Camminare è così considerato un vero toccasana per la salute ed è la prima attività fisica che i nutrizionisti consigliano quando si deve perdere peso e bruciare i grassi. Tuttavia, affinché camminare diventi un alleato valido nella perdita del peso, è importante camminare seguendo delle determinate regole. A questo proposito sta spopolando la Japanese Walking, nota anche come Interval Walking Training (IWT): si tratta di un metodo di camminare che intervalla 3 minuti di camminata veloce a 3 minuti di camminata lenta e che, secondo gli esperti, permette di bruciare i grassi senza troppi sforzi.

Come perdere peso con la Japanese walking: ecco come funziona

La Japanese Walking che è considerata una tecnica efficace per chi vuole perdere peso e ritrovare la forma fisica nasce da uno studio del 2007 dell’Università di Shinshu che ha dimostrato che utilizzando tale tecnica 4 volte a settimana per per 30 minuti, porti effettivi benefici sulla salute cardiovascolare, sulla forza muscolare delle gambe e sulla prevenzione delle malattie croniche legate allo stile di vita.

Chi si allena con la tecnica della japanese walking, dopo poco tempo, nota subito i miglioramenti. Dopo cinque mesi, in particolare, chi pratica la japanese walking, ha più fiato e sente meno la fatica: le gambe risultano più forti e anche la pressione si abbassa con un beneficio importante anche per la salute del cuore.

Praticare la japanese walking, inoltre, riduce il rischio di diabete di tipo 2, ipertensione e altre malattie legate allo stile di vita. Inoltre, alternando la camminata veloce a quella lenta, si bruciano più calorie e migliora anche l’umore.

Chi non è allenato e ha voglia di provare la japanese walking può provare con 2-3 sessioni a settimana da 30 minuti alternando tre minuti di camminata veloce e tre minuti di camminata lenta. Riuscendo a raggiungere 4 sessioni a settimana, i benefici sono più evidenti. Mantenersi in forma praticando la camminata con la tecnica giapponese è gratuito perché basta indossare un paio di scarpe da ginnastiche e concedersi una passeggiata nel parco più vicino; non stressa le articolazioni ed è perfetta per chi vuole migliorare il proprio stile di vita senza troppo sforzo.

Camminare, poi, in compagnia o con la vostra musica preferita in cuffia, è ancora più piacevole e vi permetterà di allontanare stress e tensione accumulate durante il giorno.