La gravidanza è un’esperienza, stupenda ma anche indubbiamente complessa, che comporta grandi sconvolgimenti nel corpo e nella mente di una donna che l’affronta. Sono tanti i dubbi e le domande che assillano la futura neo-mamma, ma fortunatamente non tutte richiedono il supporto di uno specialista.

Tra i dubbi più comuni ci sono sicuramente quelli legati all’alimentazione e su come questa possa influire sulla salute del bambino e della mamma. Quali alimenti evitare o al contrario quali possono diventare degli alleati durante la gestazione, sono in cima alla lista di domande che ogni mamma si pone.

Limone, il frutto miracoloso per la gravidanza

Tra gli alimenti che fanno sorgere più dubbi c’è sicuramente il limone, che con la sua naturale acidità preoccupa molte mamme. Ci si chiede spesso, infatti, se proprio la natura acida dell’agrume possa in qualche modo nuocere al feto, dubbio del tutto comprensibile.

La realtà però è ben lontana dalle preoccupazioni e il limone si rivela invece un grande alleato per le donne incinte. Proprio grazie alle sue innumerevoli qualità, il limone, tra tutti gli agrumi, è quello che proprio non dovrebbe mancare mai nella dieta di una mamma.

Innanzitutto il limone è rinomato per l’alto contenuto di vitamina C, fondamentale per la salute generale e ottimo alleata stagionale. Ma ancora più, il limone, grazie all’apporto vitaminico e ai sali minerali che contiene, nonché agli elettroliti, è perfetto per contrastare la disidratazione.

Basta un bicchiere d’acqua e succo di limone per stimolare l’eliminazione delle tossine, sostenere il sistema immunitario e mantenere il corpo attivo e reattivo. Anche nei nei momenti più delicati, infatti, un bicchiere di limonata naturale può rivelarsi un valido aiuto, per ristabilire il naturale funzionamento del corpo.

Grazie ai suoi nutrienti, inoltre, questo frutto contribuisce anche allo sviluppo delle ossa del bambino, sostenere la crescita del feto in modo del tutto naturale. Mezzo limone può aiutare persino a combattere uno dei fastidi più frequenti della gravidanza, la nausea, fornendo al contempo un supporto essenziale alla mamma.

L’aroma e le proprietà del limone agiscono sul tratto gastrointestinale, alleviando quella sensazione di malessere tipica dei primi mesi, rivelandosi un rimedio alla portata di tutti. Vale la pena, quindi, integrare attivamente il limone nella dieta quotidiana e fortunatamente le opzioni per farlo abbondanti e adatte a ogni necessità.

Il limone può essere bevuto con acqua tiepida, a digiuno, oppure essere usato per preparare una limonata calda, con un cucchiaino di zucchero per renderla più gradevole. Una variante efficace è la tisana limone e zenzero, perfetta a stomaco vuoto, per calmare la nausea e regolarizzare fame e intestino.