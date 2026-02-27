Con il suo ritorno, Arisa non ha solo incantato con la sua voce, ma ha lasciato tutti senza fiato anche per la sua presenza scenica e il suo look impeccabile. In particolare, durante la terza serata del Festival, la sua scelta di gioielli ha scatenato ammirazione e curiosità.

Tra i dettagli che hanno reso la sua esibizione ancora più memorabile, spicca senza dubbio la sua straordinaria collana di diamanti, firmata dalla Maison Crivelli. Il gioiello, un’opera d’alta gioielleria, ha illuminato il volto e il collo di Arisa, creando un contrasto spettacolare con il suo look raffinato. La collana, realizzata in diamanti di varie forme e dimensioni disposti in un raffinato motivo a “Y”, è un pezzo unico e artigianale che ha aggiunto un tocco di luce alla sua esibizione. Nonostante sia irripetibile e non in vendita, i gioielli di Crivelli hanno proposto una versione simile, il girocollo Fantasia, realizzato in oro bianco e diamanti taglio brillante, goccia, smeraldo navette e ovale, dal valore di 52.800 euro.

Arisa e lo stile romantico a Sanremo

La scelta della collana è solo uno dei dettagli che ha contribuito a fare di Arisa una delle protagoniste assolute di questa edizione del Festival. A curare i suoi look per Sanremo 2026 è la stylist Rebecca Bagnini, che ha voluto esaltare la naturalezza e la femminilità della cantante. Il brano Magica Favola, infatti, ha trovato la sua traduzione visiva nei suoi abiti, eleganti ma sobri, con tocchi di romanticismo che sono diventati un leitmotiv delle sue apparizioni.

Il vestito indossato durante la terza serata, ad esempio, è un slip dress in organza di seta nude, caratterizzato da un’originale applicazione di 98 metri di catena metallica d’argento e catena di cristalli. Un abito che incornicia il corpo senza esagerare, con un effetto “vedo-non-vedo” che rimane super chic ed elegante. Il look di Arisa, quindi, non solo esprime la sua musica, ma anche la fase della vita che sta vivendo: una donna sincera, vera, che non ha paura di mostrare la propria autenticità, rifiutando il superfluo e concentrandosi sulla sua essenza.

Arisa continua a essere un’icona di eleganza e talento, e il suo ritorno a Sanremo ne è la conferma. Non solo con la sua voce, ma anche con i suoi look e la scelta di gioielli lussuosi e raffinati, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e della critica. Con il suo brano Magica Favola, Arisa non ha solo incantato con la sua interpretazione musicale, ma ha anche affermato ancora una volta il suo status di vera diva del palcoscenico. Sanremo 2026, dunque, è stato l’occasione perfetta per rivederla sotto una nuova luce, in un mix perfetto di talento, eleganza e glamour.(fonte:Fanpage.it)