Durante l’esibizione di Levante e Gaia sulle note di “I maschi”, storico successo di Gianna Nannini del 1987, le due artiste hanno regalato al pubblico un duetto appassionato che ha culminato in un bacio sulle labbra. Un gesto che non è passato inosservato, suscitando applausi entusiasti dal pubblico e un susseguirsi di commenti sui social.

La regia evita l’inquadratura, i social esplodono

L’attimo clou della performance è stato rapidamente gestito dalla regia, che ha scelto di inquadrare le cantanti da lontano, sfumando la scena del bacio con una ripresa ampia. Un movimento che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori, tanto che sui social sono subito emersi commenti accusatori nei confronti della Rai, accusata di aver “censurato” l’evento.

“Le due sono state pazzesche, naturalmente mamma Rai c’ha messo lo zampino e ha staccato su un campo larghissimo per non far vedere che si sono baciate”, ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: “Credo lo sapessero e hanno fatto l’inquadratura da 1 km”. Il bacio, infatti, ha scatenato un’ondata di commenti online, in particolare sulle dinamiche legate alla visibilità della scena.

A chiarire la situazione è stato il regista Maurizio Pagnussat, che ha smentito ogni intento di censura. “Nessuna censura del bacio tra Levante e Gaia. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo se l’avessero fatto un attimo prima”, ha spiegato. “Ma c’è un rituale per il cambio di palco”, ha aggiunto, giustificando la scelta della regia. Nonostante questa spiegazione, molti hanno continuato a parlare di “autocensura”, alimentando il dibattito sul trattamento delle espressioni affettive tra donne nei grandi eventi televisivi italiani.

Intanto, Selvaggia Lucarelli ha preso posizione, commentando ironicamente il fatto con una battuta pungente: “Beh, in effetti censurando un bacio tra due donne ci riporterete tutti ad arrivare vergini al matrimonio e a fare sei figli, di cui tre si arruoleranno nell’esercito e tre le femmine in cucina col grembiule griffato ‘cibo italiano patrimonio UNESCO’”. Un tweet che ha suscitato una valanga di reazioni.