Pulire il bagno, e nello specifico il WC, è forse una delle faccende domestiche più odiate. Spesso, a causa dello sporco ostinato, l’igiene di questa stanza richiede più tempo del previsto e proprio per questo non si ha mai voglia di farlo. Non tutti sanno, però, che esiste un trucco con cui il WC si auto-pulisce.

Una funzione segreta che in molti ignorano, ma che è un vero e proprio supporto per la pulizia del bagno, perché come prima cosa evita che si cumuli sporcizia nel gabinetto, che – se trascorre molto tempo – è difficile da eliminare.

In cosa consiste la funzione segreta del WC, come si auto-pulisce

Questa funzione di cui quasi nessuno è a conoscenza altro non è che un meccanismo di autolavaggio che si attiva utilizzando il tasto di scarico in modo corretto. Parliamo chiaramente di WC moderni, che hanno uno scarico automatico, ma anche una funzione che rilascia detersivo a ogni risciacquo, pulendo praticamente tutto e riducendo, quindi, la necessità di igienizzarlo.

Praticamente una cosa che sognano un po’ tutti, ricaricando la vaschetta dove va messo il sapone con un detergente antibatterico e contro il calcare, il pulito costante sarà assicurato. Se non si possiede un gabinetto di ultima generazione, ne si ha intenzione di comprarlo, non si deve disparare, c’è una valida alternativa che è molto efficace lo stesso.

Parliamo dei dischetti igienizzanti per WC che vanno messi sul bordo all’interno del gabinetto e rilasciano detergente ogni qual volta si utilizza lo sciacquone, pulendo così il gabinetto ad ogni utilizzo e rilasciando un odore fresco e piacevole. Un sistema fondamentale per mantenere pulito il WC senza doverlo pulire praticamente ogni giorno. Sono diversi i vantaggi nell’utilizzo di questi prodotti o nella scelta di un gabinetto moderno, che ha questa funzione incorporata.

In primo luogo si potrà beneficiare di una pulizia costante senza fare alcuno sforzo, si risparmierà così un sacco di tempo e l’igiene sarà molto più completa ed efficace. Chiaramente il gabinetto periodicamente va comunque pulito, ma con questi due sistemi non sarà necessario farlo molto spesso, poiché sarà comunque igienizzato a ogni utilizzo, evitando così che si cumuli sporco o calcare.

La soluzione che sarà una vera e propria alleata quando si parla di faccende domestiche, per le quali si cerca sempre di risparmiare più tempo possibile. Grazie alla funzione segreta del WC o ai dischetti igienizzanti, sarà semplicissimo pulire il bagno.