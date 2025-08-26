Lidl non smette di stupire i propri clienti e ogni settimana è possibile trovare delle offerte davvero imperdibili. Diventato ormai un punto di riferimento per chi ha la necessità di fare grandi spese senza spendere una fortuna, la catena europea di supermercati di origine in offerta è solita attivare promozioni non solo sul cibo, ma anche su tutto ciò che può essere utile in casa come il prodotto che assicura una pulizia impeccabile dell’ambiente domestico spendendo solo 15 euro.

Con l’inizio della scuola alle porte, Lidl attiverà sicuramente delle offerte su tutto il materiale scolastico ma questa settimana dedica le proprie attenzioni alla clientela femminile prevedendo una serie di sconti sulla lingerie. Spendendo pochissimo si potranno acquistare tanti, sensuali completi intimi per sentirsi più belle in ogni occasione. Attenzione, però, perché l’offerta non è illimitata.

Le super offerte Lidl sulla lingerie femminile: cosa si può acquistare spendendo pochissimo

Da giovedì 28 agosto 2025, in tutti i punti vendita Lidl, saranno attive le offerte sulla lingerie femminile. Le donne non avranno più scuse e, spendendo davvero una piccola cifra, potranno acquistare vari completi intimi e non solo adatti per essere indossati sia durante il giorno che per occasioni davvero speciali.

Con la fine dell’estate ormai alle porte, la canotta intima tornerà di moda e così Lidl propone una vasta scelta tra vari colori pagando solo 6,99 euro per tre pezzi. A rendere sensuali le canotte Lidl è la presenza del pizzo che rende la canotta anche un perfetto sottogiacca.

Con 5,99 euro, invece, si potranno acquistare ben 5 slip da donna, sempre con dettaglio in pizzo e disponibili in vari colori. Non manca, poi, la super offerta sul top imbottito che permette alle donna di sentirsi più sicure sfoggiando un decolletè più importante. Disponibile nelle misure S e L e con imbottiture estraibili, il top potrà essere acquistato a 5,99. Con lo stesso prezzo, inoltre, si potranno acquistare 3 slip o 3 perizoma a costine.

Infine, a 7,99 euro, Lidl venderà anche il top con spalline regolabili e sempre con dettagli in pizzo. Per questo prodotto, le misure disponibili saranno S e XL. Tutti i prodotti saranno in offerta fino ad esaurimento scorte. Il consiglio, dunque, è quello di recarvi nel punto vendita Lidl a voi più vicino già giovedì 28 agosto, primo giorno per fare degli maxi affari super sensuali.

Questa settimana, dunque, potrete riempire il carrello della spesa non solo con tutto ciò che manca nella dispensa di casa, ma anche con della lingerie davvero sensuale.