Carlo Conti, che ha guidato il festival per numerosi anni, ha ufficialmente passato il testimone a Stefano De Martino, confermando il giovane conduttore come il futuro di Sanremo. Un gesto di grande generosità da parte di Conti, che ha scelto di rendere pubblico questo passaggio in diretta, creando un momento di forte emozione che ha coinvolto il pubblico e i protagonisti in studio.

“L’emozione mi ha preso in maniera inaspettata, quando Carlo mi si è avvicinato, un po’ il suo sguardo paterno, un po’ quel luogo… mi ha preso alla sprovvista. Questo gesto di generosità lo porterò sempre nel cuore e fa capire il professionista che è”, ha dichiarato De Martino, visibilmente commosso, durante il TG1. La sua risposta emotiva al gesto di Conti ha colpito nel segno, non solo per il carico emotivo, ma anche per il senso di rispetto e coesione che ha caratterizzato quel passaggio. Un passaggio che segna l’inizio di una nuova era per Sanremo, con Stefano De Martino che, a partire dal 2027, avrà la responsabilità di portare avanti la tradizione del festival.

L’importanza del gesto e la visione del futuro

L’AD della Rai, Giampaolo Rossi, ha commentato questo passaggio di consegne come un “atto di generosità straordinaria”, sottolineando come sia la prima volta nella storia del Festival che un gesto del genere avviene in diretta televisiva. “È stato un evento iconico, perché vedere Carlo Conti che fa il passaggio di testimone a Stefano e Stefano che si commuove credo che rimarrà negli annali delle immagini e della storia di Sanremo”, ha dichiarato Rossi durante un punto stampa.

Il gesto di Carlo Conti non solo ha segnato il suo addio alla direzione artistica, ma anche la consapevolezza di voler regalare al suo successore un’eredità carica di significato. “Mi piaceva l’idea di trovarmi nel mezzo: tra un festival legato al passato, come quello di Baudo, e il passaggio di un testimone verso il futuro con Stefano”, ha spiegato Conti, rivelando come questo passaggio fosse importante non solo dal punto di vista professionale, ma anche per il significato simbolico che porta con sé.

Secondo Giampaolo Rossi, il progetto che coinvolge Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027 è un investimento a lungo termine. “Il progetto sarà ovviamente pluriennale, anche perché Stefano è un investimento: l’idea è quella di costruire un percorso”, ha affermato l’AD. La Rai intende puntare su De Martino come nuovo volto del festival, ma non solo. Il giovane conduttore avrà anche il ruolo di direttore artistico, una tradizione consolidata nel corso degli anni per Sanremo. Questo approccio mira a ridisegnare il festival, mantenendo la tradizione ma aggiungendo anche nuove sfaccettature, che vadano oltre la semplice performance musicale.

Il nuovo approccio al festival prevede una maggiore attenzione all’intrattenimento e alla narrativa, con De Martino che, grazie alla sua esperienza come showman, offrirà uno spettacolo più completo e dinamico. Questo cambio di prospettiva ha fatto emergere anche nuovi spunti di riflessione, come quello di rinnovare il rapporto tra Sanremo e il Comune di Sanremo, con la Rai pronta a collaborare su progetti innovativi.

“Un Sanremo da ricordare”, con Elettra Lamborghini al fianco di De Martino

Sul futuro della manifestazione, c’è già chi ha immaginato il duo che potrebbe accompagnare Stefano De Martino nella prossima edizione. “Un consiglio, come co-conduttrice Elettra Lamborghini sarà un Sanremo da ricordare”, ha commentato sui social un fan entusiasta della possibilità di vedere l’energia e il carisma di Elettra Lamborghini affiancare De Martino. La popolare cantante e personaggio televisivo potrebbe, secondo molti, rappresentare una novità fresca e di impatto per il Festival, portando il suo stile unico e la sua personalità esplosiva.

La visione della Rai e le polemiche politiche

Nel corso delle discussioni, Giampaolo Rossi ha risposto anche alle critiche e alle polemiche che sono emerse, con alcuni giornalisti che hanno sollevato dubbi sulla scelta di De Martino, suggerendo che fosse stata influenzata da fattori politici. “Lasciamo perdere le polemiche sulle letture politiche. Le scelte in Rai vengono elaborate attraverso un lavoro molto complesso”, ha affermato l’AD, ribadendo che la scelta di De Martino è stata una decisione basata su un’analisi approfondita delle sue capacità e del suo talento, e non influenzata da motivazioni esterne.