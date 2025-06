Chi non vorrebbe svegliarsi un mattino e rendersi conto di dimostrare quarant’anni di meno dell’effettiva età anagrafica? Questa apparentemente impossibile situazione è la realtà quotidiana per quest’uomo, che di anni ne ha 73 ma non li dimostra affatto.

Invecchiare è un processo naturale a cui ogni essere umano va incontro prima o poi, nella propria vita. Eppure non è sempre facile accettare le conseguenze degli anni che passano, anche se passano per tutti. La pelle inizia a non essere più tonica come una volta, così come i muscoli di tutto il corpo, i capelli diventano grigi o bianchi, si è più stanchi e affaticati e, in generale, tutta l’intera persona attraversa cambiamenti fisici ed emotivi davvero importanti. Per questo motivo, più si arriva preparati alla vecchiaia, meglio è.

Ma il problema, per quest’uomo non si pone nemmeno. Lui di anni ne dimostra 30. Ma qual è il suo segreto?

Come fa quest’uomo a dimostrare quarant’anni di meno? Il segreto per l’eterna giovinezza

Non crederete mai alla vera età anagrafica di Steve Naylor, il nonno bodybuilder di 70 anni che posta su Instagram le foto con la nipotina e poi vince i campionati mondiali di bodybuilding, grazie alla sua imponente massa muscolare e alla sua determinazione. Un carisma che in molti prendono come esempio di forza e resilienza, di chi non guarda gli anni che passano e non permette alla vecchiaia di prendersi le parti migliori.

Steve ha un corpo muscoloso e scolpito, come avesse quarant’anni di meno. Si allena durante tutti i giorni e segue una strettissima dieta per mantenere la sua invidiabile figura, estremamente asciutta e muscolosa, che gli ha fatto vincere diverse medaglie e diversi titoli nel mondo del body building.

Non è necessario che tutti diventino body builder per mantenersi in forma quando non si è più giovani, ma le persone come Steve Naylor sono esempi di quanto non ci si debba arrendere al passare del tempo. Invecchiare è inevitabile, ma farlo con grazie, consapevolezza e in salute è possibile. Mangiare bene e seguire un programma di allenamento quotidiano, evitando la sedentarietà è il primo step fondamentale per una vita lunga e una terza età vissuta al massimo. Steve, con i suoi programmi alimentari e di allenamento, è in buona compagnia. L’amore della sua vita, infatti, Aideen Breheny, è una body builder tra le più quotate al mondo. La coppia, così, si sprona a vicenda per migliorarsi ogni giorno di più, una risorsa preziosa per chi cerca di mantenersi in forma.