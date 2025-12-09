Un gesto da condannare per il quale Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, si è coperto di ridicolo nel match contro il Torino. Il video delle sceneggiata ha fatto il giro della rete, ha scatenato reazioni indignate e suscitato commenti ironici tanto da diventare un meme.

Cosa è successo

Anche la stampa estera, soprattutto quella online, ha ripreso la sceneggiata di Alexis Saelemaekers molto criticata. Non poteva essere altrimenti dopo quanto accaduto in un normale contrasto, nemmeno così violento. Succede tutto al minuto 56′ di Torino-Milan, match vinto in rimonta dai rossoneri. C’è un contrasto falloso di Anjorin su Saelemaekers, un pestone del granata tra caviglia-piede del milanista.

Il fallo c’è, ma non la messa in scena del giocatore belga, che è sembrato preso da una crisi epilettica, tanto da dimenarsi ripetutamente per alcuni secondi, facendo allentare anche la panchina del Milan che pensava a chissà quale infortunio molto serio. Invece, la pagliacciata improvvisata si è rivelata tale poco dopo. Il giocatore milanista ha ripreso il suo posto in campo come se non fosse accaduto nulla.

This is no AI, this is just #Saelemaekers stuff, it’s happened before. I see many older Milan fans absolutely disgusted that this clown is wearing a shirt with such history. #SerieA has never seen a bigger clown then this. #TorinoACMilan https://t.co/BK3NC6kxXX — Evesto (@LazialeBelgio) December 8, 2025

Saelemaekers merita una squalifica

C’è bisogno di una squalifica, sì! Lo scriviamo senza timori di smentita. Perché occorre un segnale forte e deciso delle istituzioni del calcio affinché certe scene non si ripetano più. Non c’è più bisogno di produrre gesti gravi come quello avvenuto all’Olimpico di Torino. Far passare gesti simili come una normalità nel gioco del calcio e nello sport in generale. È molto di più di una questione culturale ed etica, del rispetto dell’avversario.

Sono in ballo valori che vanno oltre. Una scena simile non ha giustificazione e va punita. Va fatto anche per aiutare Saelemaekers a capire che non deve più commettere gesti simili: da un lato per la dignità di sé stesso, dall’altro perché non si ha proprio bisogno. Il calcio ha già i suoi problemi, almeno i giocatori ci risparmino siparietti così penosi.

Non è la prima volta che Saelemaekers si rende protagonista di gesti o scenate, poi commentate sui social come “pagliacciate”. Anche per questo motivo, il giocatore andrebbe punito, cercare di fargli cambiare atteggiamento e mandare un messaggio chiaro a tutti quei calciatori che in campo si rendono attori di scene da simulatori. Nel calcio ce ne sono davvero troppi.

Le reazioni social

Al tempo dei social media e in questo caso, viene da pensare: “meno male che ci sono”. Era inevitabile che la scena non diventasse virale. Inevitabili anche i diversi commenti che deridono Saelemaekers. Alcuni utenti gli hanno dato del clown, altri hanno pubblicato meme di ballerini di breakdance, altri ancora lo hanno paragonato ad un pesce rosso che si dimena fuori dall’acqua. Tutto questo non fa bene al giocatore, non fa bene allo sport, fa solo molto schifo.