Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sul matrimonio con Goffredo Cerza e svela finalmente non solo la data, ma anche i dettagli di quello che sarà un vero e proprio matrimonio da favola. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dopo la gioia di essere diventata mamma del piccolo Cesare, coronerà presto il suo sogno d’amore con Goffredo Cerza, l’uomo che le ha fatto scoprire il vero amore e con cui ha deciso di formare una famiglia.

Conviventi da diversi anni, genitori del piccolo Cesare, nonostante siano entrambi ancora giovanissimi, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono pronti a diventare ufficialmente marito e moglie e se fino a poco tempo fa la data mancava, ora è tutto ufficiale: Aurora, infatti, ha scelto non solo la data delle nozze ma anche la location.

Aurora Ramazzotti, tutti i dettagli sul matrimonio con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti annuncia che sposerà Goffredo Cerza il 4 luglio 2026. Questa è la data da segnare sul calendario perché sarà il giorno in cui sarà celebrato il matrimonio dell’anno. Gli occhi del pubblico, dei giornalisti e dei fotografi saranno puntati tutti non solo sugli sposi ma anche su Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che si ritroveranno a condividere insieme uno dei giorni più importanti della loro vita.

“Abbiamo data, location, musicisti, fotografi e video maker e adesso stiamo guardando i catering”, ha annunciato Aurora sui social rispondendo alle domande dei fan. “E’ stato difficilissimo e lungo scegliere la location“, ha aggiunto la figlia di Michelle svelando che lei e Goffredo non avevano un posto del cuore in cui organizzare il matrimonio.

“Abbiamo visitato due regioni e più di 20 location e abbiamo scelto proprio l’ultima che abbiamo visto e che non dovevamo andare a vedere perché non era disponibile“, ha aggiunto ancora Aurora che, tuttavia, per il momento, ha preferito non svelare il luogo della location.

Nonostante manchino ancora otto mesi, Aurora spiega di essere in ansia perché ci sono ancora tante cose da organizzare. Oltre a dover scegliere i vari dettagli della cerimonia e del ricevimento, Aurora dovrà scegliere anche l’abito da sposa da indossare nel giorno più bello della sua vita.

Ad accompagnarla, in quel giorno speciale, sicuramente saranno mamma Michelle, la nonna, le sorelle Sole e Celeste e la migliore amica che per lei è un’altra sorella ovvero Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele. Insomma, i prossimi mesi, saranno davvero impegnativi per Aurora e il suo Goffredo.