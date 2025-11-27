Barbara D’Urso potrebbe lasciare Ballando con le stelle 2025 ad un passo dalla conclusione. Lo show del sabato sera di Raiuno eleggerà il vincitore della ventesima edizione sabato 20 dicembre ma alla finalissima potrebbe non partecipare una delle protagoniste indiscusse. Un’assenza non dovuta alle scelte del pubblico che, attraverso i propri voti, determinano in parte l’esito delle puntate ma ad una scelta personale.

Secondo quanto fa sapere Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, infatti, Barbara D’Urso starebbe seriamente pensando di ritirarsi da Ballando con le stelle dove, tra una discussione e l’altra con Selvaggia Lucarelli, si sta raccontando e sta sfoggiando non solo il suo talento nella danza ma anche la sua voglia di non abbattersi mai.

Ballando con le stelle 2025: perché Barbara D’Urso potrebbe lasciare lo show

“La protagonista di Ballando con le stelle starebbe valutando il ritiro dal programma…”. Inizia così la notizia diffusa da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter che, in breve tempo, è diventata virale sui social. Il giornalista ha poi spiegato che la protagonista in questione è Barbara D’Urso che potrebbe decidere di ritirarsi anticipatamente per avere un finale da regina.

Gabriele Parpiglia, attraverso varie voci di corridoio, avrebbe saputo che Barbara D’Urso starebbe pensando di mettere in atto quello che sarebbe un vero e proprio colpo di scena mettendo improvvisamente fine alla sua avventura nello show di Raiuno.

“Barbara potrebbe cercare una strategia che la faccia uscire da regina…E quale strategia migliore se non quella di abbandonare il programma prima della fine, rigorosamente durante la diretta?”, fa sapere ancora Parpiglia secondo cui la D’Urso, nelle ultime settimane, non avrebbe apprezzato alcune situazioni come l’essere stata superata in classifica da altri concorrenti come accaduto con Andrea Delogu che ha battuto sia lei che Martina Colombari nello spareggio della vittoria.

Gabriele Parpiglia, inoltre, ha sottolineato che Barbara D’Urso non potrebbe mai accettare di arrivare in finale e poi non alzare la coppa della vincitrice insieme al maestro Pasquale La Rocca con cui ha un rapporto che ha anche scatenato voci di gossip.

Proprio la voglia di chiudere l’avventura a Ballando da protagonista potrebbe spingerla a ritirarsi, anche per alcuni problemi fisici come il dolore alla spalla che le starebbe causando diversi problemi. Un ritiro che, ad un passo dalla finalissima, le permetterebbe di chiudere in grande stile togliendo anche la scena ai colleghi.

Per il momento, tuttavia, quelle intorno ad un presunto ritiro di Barbara D’Urso da Ballando con le stelle restano voci. Ad oggi, infatti, dovrebbe regolarmente scendere in pista nella puntata in onda sabato 29 novembre.