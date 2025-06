Ora è ufficiale: Ballando con le stelle tornerà in onda, con l’edizione 2025, da sabato 27 settembre. Ancora una volta, la Rai ha deciso di puntare sullo show di Milly Carlucci che, dopo il successo dell’edizione vinta da Bianca Guaccero, tornerà in onda il sabato sera lanciando nuovamente la sfida a Maria De Filippi.

Ballando con le stelle 2025, infatti, si sfiderà con Tu sì que vales 2025 che aprirà la stagione televisiva 2025/2026 di canale 5 con l’importante novità rappresentata dalla presenza di Paolo Bonolis in giuria al posto di Gerry Scotti che ha lasciato il programma. Per provare a vincere la gara degli ascolti, Milly Carlucci starebbe preparando un cast stellare, con grandi nomi in grado di mettere d’accordo sia la fascia più giovane del pubblico che quella più adulta.

Ballando con le stelle 2025 cast: i primi nomi per i concorrenti

Non solo Francesca Pascale per il cast di Ballando con le stelle 2025. Oltre a sognare di ottenere il sì della Pascale, Milly Carlucci avrebbe contattato già diversi nomi che, se fossero confermati, renderebbero davvero imperdibile la prossima edizione del programma del sabato sera di Raiuno. Dopo la smentita sulla presenza di Chiara Ferragni, il nome che farebbe impazzire tutti e che creerebbe una grande curiosità intorno alla trasmissione è quello di Barbara D’Urso.

Lontana dalla tv da due anni e non per rilasciare un’intervista a Domenica In e per partecipare proprio a Ballando come ballerina per una notte, quello della D’Urso sarebbe il primo nome in cima alla lista dei desideri della Carlucci. Ma la conduttrice Rai avrebbe in mente altri nomi.

Secondo Il Messaggero sarebbero in lizza i nomi dello sportivo Alex Schwazer e della conduttrice Rai Lorena Bianchetti. Ci sarebbe anche la suggestiva ipotesi Rosa Chemical. Dopo il successo ottenuto da Federica Nargi che ha stupito tutti non solo per le sue doti da ballerina, ma anche per la simpatia e l’ironia, la Carlucci avrebbe in mente il nome di un’altra ex velina.

L’idea suggestiva riguarda la presenza di Melissa Satta: bellissima, ex velina, showgirl molto discreta sulla propria vita privata, è considerata il nome giusto per ripetere il successo ottenuto non solo con la Nargi, ma anche con Bianca Guaccero.

Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni. Tuttavia, prima della fine dell’estate, dovrebbero arrivare i primi annunci ufficiali sui nomi dei concorrenti direttamente dai profili social di Ballando con le stelle come avviene ogni anno.