Mara Venier è tornata ufficialmente alla conduzione di Domenica In che, quest’anno, festeggia il cinquantesimo anniversario. Un’edizione speciale che la Rai ha deciso di celebrare con una conduzione corale scegliendo, come co-conduttori tre personalità molto diverse tra loro come Enzo Miccio, Teo Mammuccari e Tommaso Cerno. Inizialmente, però, Mara Venier avrebbe dovuto condurre Domenica In insieme a Gabriele Corsi che, poi, ha rinunciato all’incarico.

Sulla scelta di Gabriele Corsi sono state fatte diverse ipotesi ma, oggi, Mara Venier ha deciso di rompere il silenzio e raccontare un retroscena sull’accaduto. La conduttrice, infatti, sulle pagine del settimanale Chi, ha svelato cos’è successo quando Corsi ha deciso di non condurre più Domenica in.

Mara Venier sul forfait di Gabriele Corsi: le parole della conduttrice di Domenica in

Sulle pagine del numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 15 ottobre 2025, Mara Venier ha svelato la sua verità sul forfait di Gabriele Corsi. “Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto…La verità è semplice…D’accordo condividere la conduzione, ma non me la sentivo di fare il gioco musicale…”, le parole della conduttrice.

Da qui la richiesta di poter interrompere la diretta intorno alle 15/15.30 per correre a Milano da suo marito Nicola Carraro: “Non stava affatto bene…”. La situazione, però, è cambiata quando Gabriele Corsi ha deciso di rinunciare alla co-conduzione di Domenica in.

La Venier, inoltre, ha svelato di aver fatto un passo indietro per risolvere la situazione: “Già, facevo un passo indietro e il mio era un atto di generosità e d’amore…Ma a volte l’amore non fa rumore…E così si riempiono i silenzi con le parole sbagliate…”, ha precisato la conduttrice che, poi, risponde anche a chi l’ha criticata dopo il forfait di Corsi – “Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena, che voleva stare da sola…Non è vero… Volevo solo esserci, a modo mio, con limpidezza…”, ha puntualizzato la padrona di casa di Domenica In.

A distanza di mesi, oggi, con una carriera ricca di successi, Mara Venier è serena, sicura di non dover dimostrare più nulla a nessuno: “Oggi sono serena…Non devo dimostrare più niente a nessuno…Mi diverto, rido, mi godo le persone che amo…”, ha detto.

Sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure, ha accettato con entusiasmo di partecipare a Che tempo che fa di Fabio Fazio dove ha trovato un ambiente accogliente e divertente: “Quando vado da Fabio Fazio, quando chiacchiero con Luciana Littizzetto, quando incontro Diego Abatantuono o Mara Maionchi, torno a sentirmi quella ragazza veneziana che sognava il cinema e la televisione, senza sapere che la cosa più difficile non è arrivarci, ma restarci e restarci veri…”.