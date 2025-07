Dopo una lunga stagione durante la quale, ogni domenica, ha fatto compagnia ai telespettatori di Raiuno conducendo Domenica In che tornerà regolarmente in onda a settembre, Mara Venier è andata ufficialmente in vacanza concedendosi qualche giorno di riposo in Puglia dove, insieme al marito Nicola Carraro ha festeggiato l’anniversario di matrimonio.

Nonostante le tante voci di corridoio dei mesi scorsi, alla guida della prossima edizione di Domenica In ci sarà ancora Mara Venier che, però, sarà affiancata da Gabriele Corsi come è stato annunciato in conferenza stampa durante la presentazione dei palinsesti 2025/2026. Dopo la conferma ufficiale della presenza della Venier che, così, condurrà la 50esima edizione dello storico programma domenicale di Raiuno. Nessun cambiamento drastico, dunque, per Mara Venier che, però, è la protagonista di un vero e proprio colpo di scena.

Mara Venier sbarca a Che tempo che fa

Dopo anni in cui è andato in onda sulle reti Rai, Che tempo che fa è diventato uno dei programmi più seguiti del canale Nove. Fabio Fazio, nonostante l’addio alla tv di stato, ha mantenuto lo stesso format ospitando, ogni settimana, grandi nomi del mondo della politica, dello sport, della musica e dello spettacolo in generale.

Al suo fianco, poi, c’è sempre Luciana Littizzetto che, con la sua salita ironia, commenta ciò che accade nel mondo, Nella prossima stagione, tuttavia, il cast fisso di Che tempo che fa potrà contare anche sulla presenza di Mara Venier, una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Come infatti riportato dal quotidiano Il Messaggero pare davvero che Mara Venier sia stata scelta da Fabio Fazio come ospite fissa di Che tempo che fa esattamente come, prima di lei, ha fatto Simona Ventura che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà invece la nuova conduttrice del Grande Fratello.

Sulla presenza di Mara Venier al tavolo di Che tempo che fa, tuttavia, non ci sarebbe ancora l’ufficialità. Nel frattempo, Dagospia ha svelato nuovi dettagli sulla prossima edizione di Domenica In e, in particolare, sul ruolo che avrà Gabriele Corsi: “Domenica In è un cantiere aperto…Uno di quelli dove batte forte il sole, lì dove il clima si fa rovente…E’ tutto ancora da decidere: blocchi separati o co-conduzione pura (ipotesi difficile da immaginare)?”, ha scritto Giuseppe Candela.

In casa Rai, inoltre, sarebbero in corso alcuni cambiamenti riguardanti anche la squadra di autori di Domenica In. Quel che è certo è che anche a settembre, la Venier dovrà sfidare ancora Maria De Filippi e il suo Amici.